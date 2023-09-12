Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию

Поезд пересек границу в Приморском крае РФ, сообщает РИА "Новости". Издание также опубликовало фото бронепоезда.

Северокорейское новостное агентство KCNA ранее подтвердило, что Ким Чен Ын на бронепоезде выехал из Пхеньяна в Россию.

Фото: Reuters/ScanPix

Ким отправился в путь утром в воскресенье, и с ним "сердечно попрощались высшие должностные лица и жители Пхеньяна", сообщило KCNA.

Напомним, в понедельник Кремль подтвердил, что во Владивостоке планируется встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР.

По информации The New York Times, на переговорах Путина и Кима планируется обсудить поставки России северокорейского оружия и боеприпасов. Ким надеется получить от России современные технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также помощь с продуктами питания.

До этого Ким Чен Ын бывал в России всего однажды, когда в апреле 2019 года посещал Владивосток. В тот раз он тоже приехал на своем бронепоезде.

Во время состоявшегося в 2019 году визита переговоры Кима с Путиным сфокусировались на северокорейской ядерной программе и расширении экономического сотрудничества, но конкретных результатов у этих переговоров не было.