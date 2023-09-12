Демонстрация за независимость Каталонии собрала более 100 тысяч человек

После марша демонстранты собрались на площади Испании в центре Барселоны. По оценке организаторов акции, в ней приняло участие 800 тысяч человек, полиция насчитала 115 тысяч участников. Неясно, из-за чего возник такой разрыв в оценках, отмечает dpa.

От каталонских партий зависит судьба парламента страны

Глава каталонского регионального правительства Пере Арагонес перед митингом заявил, что Каталония не должна упускать возможность, которую предоставляет внезапно возросшая роль партий региона в формировании нового правительства Испании. Национальный день Каталонии, отмечающийся 11 сентября в память об утрате независимости, традиционно сопровождается политическими акциями и призывами местных политиков.