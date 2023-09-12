Фото ⟩ Вотум недоверия мэру Таллинна провалился

Вотум недоверия инициировали фракции Партии реформ, «Отечества» и «Ээсти 200». Три партии ставят мэру в упрек дорожный хаос в столице.

К вотуму недоверия не присоединилась EKRE, поскольку фракция сочла, что за проблемы с дорожным движением и строительством дорог должен отвечать вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия), а не Кылварт.

По мнению трех партий, дорожный хаос в столице является результатом плохого управления городом: "Городская управа, которая осложняет жизнь людей, провалила свою работу. Ответственные за дорожный хаос в Таллинне члены горуправы не пришли отчитаться перед собранием. Михаил Кылварт как мэр должен взять на себя ответственность, потому что из-за плохого управления страдает как благополучие местных жителей, так и состояние действующих здесь предприятий".

Во вторник на заседание пришли лишь 18 членом горсобрания, отсутствовал 61 человек. Из коалиции на месте было лишь несколько человек.

Спустя почти полтора часа после начала заседания вотум недоверия не нашел поддержки: за были 15 депутатов, несогласных и воздержавшихся не было. Чтобы вотум недоверия нашел поддержку, за него должны проголосовать не менее сорока членов городского собрания.