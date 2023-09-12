"Удрал. Уже не Анатолий Борисович, а Моше Израилевич какой-то": Путин - о покинувшем Россию Чубайсе

"То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется… Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич какой-то там живет. Зачем он это делает? Удрал", - цитирует Путина РБК.

Напомним, до декабря 2020 года Чубайс возглавлял "Роснано", после чего стал спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. В марте прошлого года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Чубайс подал в отставку и покинул пределы страны.

В мае 2023 года израильские СМИ сообщили, что Чубайс с женой запросили постоянные документы граждан Израиля. Чубайс эту информацию отрицал.

Путин - о Воложе

Во время выступления на Восточном экономическом форуме Путин прокомментировал и отъезд сооснователя "Яндекс" Аркадия Воложа.

"Дай бог ему здоровья, пусть ему хорошо живется в Израиле, он талантливый человек, но люди в целом должны быть благодарны стране", - цитирует Путина РИА "Новости".

"Можно себе представить, что человек не согласен, что делают сегодняшние власти. Имеет он право, на то, чтобы высказывать свою позицию? Конечно, но здесь тоже существует много нюансов. Можно встать на позицию наших противников геополитических и им подыгрывать, - заявил Путин. - Человек сам внутренне определяет для себя - он кто такой, у него есть какое-то чувство национального самосознания, или он вообще хочет мимикрировать, чувствовать себя уже не русским человеком, не рожденным в Советском Союзе, а кем-то другим. Человек сам для себя выбирает".

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину на Воложа были наложены санкции ЕС, после чего он ушел из "Яндекса", а 10 августа этого года он высказался против войны: "Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы. Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны".