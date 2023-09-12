Rīgas namu pārvaldnieks расширил функции мобильного приложения

В настоящее время в приложении можно оплатить счета, следить за выполнением ремонтных работ, накоплениями жилого дома, а также доступна функция ознакомления с отчетами по хозяйственным сметам и о расходовании средств.

Пользователи приложения могут оплачивать в нем счета, просматривать архив счетов, сдавать показания счетчиков потребления воды, просматривать информацию о статусе оплаты счетов и накопленных домом финансовых средствах и их расходовании.

Приложением пользуются более 10 000 активных пользователей, и их число продолжает расти, сообщил председатель правления RNP Марис Озолиньш.

Как сообщалось, в июне этого года RNP внедрил мобильное приложение RNP, чтобы обеспечить удобное и эффективное оказание услуг своим клиентам. Пользователем приложения может быть любой клиент RNP, зарегистрировавшийся в приложении e-parvaldnieks.lv.