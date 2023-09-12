Напряженная погоня под Огре: наезд на полицейского, стрельба по машине пьяного водителя

В субботу, 9 сентября, в 21:50 в полицию поступил звонок о том, что по дороге P80 из Кокнесе в Тинужи за рулем автомобиля Mercedes-Benz находится человек в состоянии алкогольного опьянения.

Через некоторое время сотрудники полиции заметили автомобиль и остановили его. Сотрудники провели тест и установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Однако водитель отказался выйти из машины и заглушить двигатель, поэтому были вызваны дополнительные силы.

На место происшествия прибыло подкрепление, водителя повторно проверили на количество алкоголя в крови. Тест снова подтвердил, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяный водитель попросил сотрудников полиции передать ему водительское удостоверение, но сотрудник правоохранительных органов объяснил ему, что оно будет изъято. Водитель неоднократно отказывался выходить из машины, закрыл боковое окно и, судя по всему, собирался скрыться.

Водитель автомобиля начал движение и, скорее всего, умышленно наехал на сотрудника полиции, после чего попытался скрыться с места происшествия.

Чтобы остановить нарушителя, полицейский применил огнестрельное оружие - трижды выстрелил в шины автомобиля. Пьяный водитель продолжал движение в сторону Тинужи. Второй сотрудник правоохранительных органов на служебном автомобиле догнал машину нарушителя и преградил ей путь.

И снова, после неоднократных приказов сотрудников полиции выйти из машины, водитель отказался это сделать. Сотрудники применили спецсредства для задержания водителя.

Поскольку тот отказался подписать протокол освидетельствования, водитель был доставлен в медицинское учреждение для проверки концентрации алкоголя в крови. При повторном тестировании у мужчины было обнаружено 1,35% промилле.

В отношении мужчины возбуждено четыре дела об административных правонарушениях: за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции, за организацию дорожно-транспортного происшествия (за попытку наезда на сотрудника полиции), за попытку бегства с места происшествия и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.