Видео ⟩ Женщина помыла голову в историческом фонтане Верманского сада

Видео: Женщина моет голову

Как сообщила TVNET представитель Rīgas meži, в настоящее время фонтан осматривается.

"При необходимости Rīgas meži проведет очистку фонтана. Предприятие передало информацию об этом и предыдущем случае в полицию", - сказала представитель Rīgas meži.

Уже сообщалось, что аналогичный инцидент произошел в пятницу, 10 августа, когда женщина начала стирать белье в историческом фонтане Верманского сада в центре Риги, что привело к значительным нарушениям работы фонтанной системы.

Как указано в опубликованном посте, после стирки белья была проведена плановая очистка фонтанной системы, что обходится компании в немалую сумму.

Издание отмечает, что такие случаи в рижских фонтанах случаются часто, как, например, недавний инцидент, когда в фонтане на Эспланаде появилась пена.

Rīgas meži сообщает, что в настоящее время в рижских парках ежедневно обслуживается 11 фонтанов, два из которых реконструируются.