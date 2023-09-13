Немецкий эксперт: следующее наступление ВСУ будет весной

Во-вторых, Западная Европа не знала больших войн на протяжении последних 70 лет и ожидала быстрых успехов. Это то, что демократические общества могут поддерживать. Если политики говорят, что победа будет скорой, демократическое общество будет поддерживать значительную помощь Украине. Сейчас, когда быстрого успеха не будет и война будет идти дальше, люди начинают задумываться, следует ли ее продолжать.

К тому же правительства на Западе не смогли связать происходящее в Украине с более широким контекстом. Сейчас обсуждение сводится к тому, как ВСУ отвоевали километр территории в определенном селе, какие системы вооружений применяются и насколько они эффективны в наступлении. Однако не хватает глобальной политической цели: почему с политической точки зрения Европа заинтересована в поддержке Украины ради ее победы в войне? Ситуация с безопасностью в Европе ухудшится на десятилетия, если Россия добьется успеха в Украине - вот то, что будет понятно людям. Большинство политиков в западноевропейских государствах не связывают ежедневные дискуссии о поддержке Украины со столь широкой картиной. Я бы сказал, что нельзя обвинять общественность в том, что она устала от войны, если ей не объяснили, почему политически все еще важно продолжать значительную поддержку Украины.

- Война все-таки идет в Европе, российский дрон недавно упал на территории Румынии. Как долго НАТО будет мириться с такими инцидентами?