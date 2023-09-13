Упавший дрон в Румынии. Что это было?

В румынских медиа местные жители жалуются на то, что дроны пролетают над их территорией, при этом очень низко. Но до сих пор их жалобы не воспринимались всерьез, а власти в Бухаресте предпочитали дистанцироваться от этой темы. Правда, после первой атаки российских дронов на украинские порты на Дунае в конце июля 2023 года Румыния жестко осудила ее. Тем не менее размещать средства ПВО на берегу реки, очевидно, не будут.

В этой истории многие вопросы остаются без ответов. На запрос DW относительно инцидента с найденными обломками дрона, а также случаев, когда беспилотники пролетают над территорией страны и их не сбивают румынские системы ПВО, в Минобороны Румынии также не ответили. Между тем в самой стране такая позиция властей у многих вызывает критику. Публицист Дан Тапалага назвал отношение государства к этому инциденту "фейерверком некомпетентности". А бухарестский политолог Арманд Госу заявил DW, что Румыния в данной ситуации продемонстрировала дефицит профессионализма: "Выглядит так, как будто государство просто закрывает на это глаза и ничего точно не знает".

Чем вызвана такая реакция Румынии