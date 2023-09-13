В оккупированном Россией Крыму в Севастополе от ракетного удара пострадал судоремонтный завод, по предварительной информации пострадали 24 человека, сообщил представитель оккупационных властей города Михаил Развожаев.
Фото, видео ⟩ Удар по судоремонтному заводу в Севастополе: пострадали 24 человека и два корабля РФ
"Жителей Севастополя ночью 13 сентября разбудили два мощных взрыва. Характерные звуки и световые эффекты наблюдались в разных районах города. В разных районах отмечают появление дыма, а также зарева от пожара, которые начали развиваться сразу после второго взрыва", - написал ночью Telegram-канал "ЧП Севастополь", подписчики которого сразу уточнили, что взрывов было больше, чем два.
Позднее Севастопольские и украинские источники сообщили, что в городе произошел еще один взрыв и появились проблемы со связью.
Судя по нескольким опубликованным в соцсетях фото и видео, несколько украинских ракет преодолели российскую ПВО.
Позднее Развожаев подтвердил удары и уточнил количество пострадавших. "Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода. Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе - нет", - сообщил оккупационный политик в своем Telegram.
Четыре человека получили ранения средней степени тяжести, добавил оккупационный чиновник.
На Севморзаводе, или судостроительном Севастопольском морском заводе имени Серго Орджоникидзе строят и ремонтируют корабли Черноморского флота России.
Russian ministry of defense: Ukrainian military attacked Sevastopol with 10 missiles and 3 naval drones; 7 missiles were shot down, 3 drones were destroyed by patrol ship Vasyliy Bykov, 2 ships were damaged at ship repairment plant https://t.co/y3l8rdhx9K pic.twitter.com/mLCoXyg7vc— Liveuamap (@Liveuamap) September 13, 2023
Several massive 🔥 explosions at the naval port in Sevastopol, Crimea were caught on video tonight, the strikes were 230km from the frontline— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) September 13, 2023
This could mark the first and largest Storm Shadow and SCALP-EG Cruise Missile attack on Sevastopol by Ukrainian Forces 🇺🇦 during the war pic.twitter.com/JmHS7tRYGJ
Минобороны РФ объявило, что удар по Севастополю был нанесен крылатыми ракетами и морскими дронами, в результате чего были повреждены два корабля.
"ВСУ ночью нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота", - цитирует заявление министерства российское госагентство РИА Новости.
По словам Минобороны, что российские ПВО сбили семь из десяти ракет, а патрульный корабль уничтожил все три морских дрона, однако оставшиеся три ракеты повредили два корабля, находившихся на ремонте.
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