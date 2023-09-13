Фото, видео ⟩ Удар по судоремонтному заводу в Севастополе: пострадали 24 человека и два корабля РФ

"Жителей Севастополя ночью 13 сентября разбудили два мощных взрыва. Характерные звуки и световые эффекты наблюдались в разных районах города. В разных районах отмечают появление дыма, а также зарева от пожара, которые начали развиваться сразу после второго взрыва", - написал ночью Telegram-канал "ЧП Севастополь", подписчики которого сразу уточнили, что взрывов было больше, чем два.

Позднее Севастопольские и украинские источники сообщили, что в городе произошел еще один взрыв и появились проблемы со связью.

Судя по нескольким опубликованным в соцсетях фото и видео, несколько украинских ракет преодолели российскую ПВО.

Позднее Развожаев подтвердил удары и уточнил количество пострадавших. "Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода. Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе - нет", - сообщил оккупационный политик в своем Telegram.

Четыре человека получили ранения средней степени тяжести, добавил оккупационный чиновник.

На Севморзаводе, или судостроительном Севастопольском морском заводе имени Серго Орджоникидзе строят и ремонтируют корабли Черноморского флота России.