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Фото, видео ⟩ Удар по судоремонтному заводу в Севастополе: пострадали 24 человека и два корабля РФ

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Удар по судоремонтному заводу в Севастополе в ночь на 13.09. 2023 г.: пострадали 24 человека и два корабля РФ
Удар по судоремонтному заводу в Севастополе в ночь на 13.09. 2023 г.: пострадали 24 человека и два корабля РФ Фото: KyivPost @KyivPost/Twitter.com

В оккупированном Россией Крыму в Севастополе от ракетного удара пострадал судоремонтный завод, по предварительной информации пострадали 24 человека, сообщил представитель оккупационных властей города Михаил Развожаев.

"Жителей Севастополя ночью 13 сентября разбудили два мощных взрыва. Характерные звуки и световые эффекты наблюдались в разных районах города. В разных районах отмечают появление дыма, а также зарева от пожара, которые начали развиваться сразу после второго взрыва", - написал ночью Telegram-канал "ЧП Севастополь", подписчики которого сразу уточнили, что взрывов было больше, чем два.

Позднее Севастопольские и украинские источники сообщили, что в городе произошел еще один взрыв и появились проблемы со связью.

Судя по нескольким опубликованным в соцсетях фото и видео, несколько украинских ракет преодолели российскую ПВО.

Позднее Развожаев подтвердил удары и уточнил количество пострадавших. "Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода. Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе - нет", - сообщил оккупационный политик в своем Telegram.

Четыре человека получили ранения средней степени тяжести, добавил оккупационный чиновник.

На Севморзаводе, или судостроительном Севастопольском морском заводе имени Серго Орджоникидзе строят и ремонтируют корабли Черноморского флота России.

Минобороны РФ объявило, что удар по Севастополю был нанесен крылатыми ракетами и морскими дронами, в результате чего были повреждены два корабля.

"ВСУ ночью нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота", - цитирует заявление министерства российское госагентство РИА Новости.

По словам Минобороны, что российские ПВО сбили семь из десяти ракет, а патрульный корабль уничтожил все три морских дрона, однако оставшиеся три ракеты повредили два корабля, находившихся на ремонте.

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