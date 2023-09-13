Фото ⟩ Coca-Cola вводит новый дизайн крышек для своих пластиковых бутылок

Этот шаг является частью продолжающегося перехода Coca-Cola по всей Европе к соблюдению директивы ЕС об одноразовой пластиковой упаковке для напитков. Его цель - стимулировать сбор и переработку пластиковых крышек от бутылок вместе с бутылками, чтобы сократить количество упаковочных отходов. Новый дизайн пробки является еще одной вехой на пути Coca-Cola к экологичной упаковке, основанной на глобальном стремлении компании собирать и перерабатывать каждую проданную бутылку или банку к 2030 году, а также ускорять и развивать процессы, которые помогают предотвратить загрязнение окружающей среды.

Новый дизайн пробок Coca-Cola Фото: Publicitātes foto

Решение Coca-Cola с прикрепленной крышкой - это инновационный дизайн, который знаменует собой важную веху на пути инноваций компании. Упаковку можно открыть так же, как и любую стандартную бутылку, однако инновация заключается в добавлении кольца, в котором используется простая петля для надежного прикрепления крышки к остальной части бутылки. Таким образом, пробка соединяется с предохранительным кольцом бутылки, а петля обеспечивает идеальное положение открывания.

Пробки тестируются в лаборатории исследований и разработок упаковки Coca-Cola в Брюсселе, чтобы гарантировать не только простоту использования для потребителей и практические, гигиенические и функциональные преимущества, но также соответствие нормативным требованиям и самым высоким техническим стандартам и стандартам безопасности.

Конструкция пробки также призвана облегчить переработку всей упаковки и сделать сам процесс переработки более интуитивным. Обширные потребительские исследования и испытания, проведенные по всей Европе в этом году, помогли определить и разработать наиболее удобное решение для потребителей.