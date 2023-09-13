Стилист раскрыл ТОП-3 тенденции осеннего гардероба 2023 года

Nr. 2 - пальто в стиле Teddy!

Да!!! Эта тенденция сохраняет свою актуальность и в этом сезоне!

Плюшевые пальто стали популярны еще в 1980 году, когда бренд Max Mara выпустил осеннюю коллекцию с этим типом пальто, которое стало хитом в гардеробах модниц в последующие годы. Спустя 30 лет (примерно в 2013 году) пальто вновь оказалось на пике популярности и по-прежнему время от времени появляется на подиуме - этот осенне-зимний сезон не станет исключением! А почему бы и нет, когда в холодные месяцы года одежда должна быть не только красивой, но и функциональной - теплой и защищающей от непогоды.

Даце Бахмане: "Эта верхняя одежда определенно очень подходит для игры с различными фактурами - кожей, шерстью, шелком и т.д., но избегайте одежды с очень похожими фактурами. Мода все еще требует look (образ) в стиле оверсайз – Вы будете в тренде, если выберете одежду на несколько размеров больше! Сбалансируйте длину пальто - здесь важна гармоничная пропорция: если вы планируете надеть под пальто юбку или платье, то в идеале пальто должно быть длиннее или, наоборот, платье или юбка должны доходить до щиколоток. Наблюдая за модными тенденциями в течение нескольких лет, можно сказать, что в эту тенденцию стоит инвестировать - она будет жить еще не один сезон".

Nr. 3 – Юбка "Maxi"!