Стилист раскрыл ТОП-3 тенденции осеннего гардероба 2023 года

В сотрудничестве со стилистом и модельером Дацей Криевиней-Бахмане, редактором отдела стиля L'Officiel Baltic, мультибрендовый магазин VAN GRAAF составил список самых важных тенденций осеннего сезона этого года. Вот три ключевых аспекта сезона!
Nr. 1 - Осень будет яркой!
Конечно, нет ничего нового в том, что эксперты рекомендуют использовать более яркие цвета для осеннего гардероба. В этом году, чтобы вас заметили, выбирайте яркие цвета!
Оранжевый, фиолетовый, розовый - эти цвета будут самыми "горячими" этой осенью. Не бойтесь смешивать их между собой, чтобы создать более смелый образ.
Одним из главных трендов этого лета был Barbiecore pink, или розовый цвет Барби. Если и у вас в гардеробе есть вещи цвета Барби - отлично, не бойтесь розового этой осенью.
Стилист Даце Бахмане делится советом: "Если вы убеждены, что оранжевый цвет не подходит вашей натуре, будьте смелее и дополните его яркими аксессуарами. Даже те дамы, которые предпочитают черную одежду (как в теплые, так и в прохладные латвийские месяцы), значительно освежат свой образ, если решатся на смелые эксперименты и введут в этот осенний сезон оранжевые или ярко-розовые аксессуары, о которых говорилось выше. Они будут заметны везде!"
Если за окном закончилось лето, оно может жить в Вашем гардеробе всю осень и скрашивать порой серое настроение!
Nr. 2 - пальто в стиле Teddy!
Да!!! Эта тенденция сохраняет свою актуальность и в этом сезоне!
Плюшевые пальто стали популярны еще в 1980 году, когда бренд Max Mara выпустил осеннюю коллекцию с этим типом пальто, которое стало хитом в гардеробах модниц в последующие годы. Спустя 30 лет (примерно в 2013 году) пальто вновь оказалось на пике популярности и по-прежнему время от времени появляется на подиуме - этот осенне-зимний сезон не станет исключением! А почему бы и нет, когда в холодные месяцы года одежда должна быть не только красивой, но и функциональной - теплой и защищающей от непогоды.
Даце Бахмане: "Эта верхняя одежда определенно очень подходит для игры с различными фактурами - кожей, шерстью, шелком и т.д., но избегайте одежды с очень похожими фактурами. Мода все еще требует look (образ) в стиле оверсайз – Вы будете в тренде, если выберете одежду на несколько размеров больше! Сбалансируйте длину пальто - здесь важна гармоничная пропорция: если вы планируете надеть под пальто юбку или платье, то в идеале пальто должно быть длиннее или, наоборот, платье или юбка должны доходить до щиколоток. Наблюдая за модными тенденциями в течение нескольких лет, можно сказать, что в эту тенденцию стоит инвестировать - она будет жить еще не один сезон".
Nr. 3 – Юбка "Maxi"!
Если вы задаетесь вопросом, что носить осенью, то ответ прост - длинную юбку!
Не случайно женщины всего мира носят юбки уже сотни лет в разных климатических условиях и регионах планеты. Каждая женщина, испытавшая на себе шелест подола более узкой или объемной юбки, почувствовала притягательность и магию этого предмета гардероба.
Этой осенью в моде будут длинные юбки из различных по фактуре тканей. В последние годы все более популярным становится призыв к женщинам носить юбки в течение 30 дней с 1 по 30 июня. Почему бы не повторить этот замечательный тренд осенью? Сентябрь может стать прекрасным месяцем, чтобы продлить лето и еще больше подчеркнуть свою женственность, отдав предпочтение длинным юбкам.
"Юбки-макси могут быть длиной чуть выше щиколотки, по щиколотку или в пол, - поясняет Даце Бахмане, - Для повседневных дел наиболее популярна джинсовая юбка-макси, позволяющая создавать как можно больше комбинаций. Для более смелых выходов в свет выбирайте кожу или лакированную кожу. Играйте с фактурами верхней части образа - можно выбрать одежду из того же материала, например, жакет, или альтернативные варианты, например, шифон, атлас или трикотаж. Можно поэкспериментировать, выбрав для этой тенденции яркий оттенок".
Если летом дамы предпочитали атласные или шифоновые юбки-макси, их можно адаптировать и к осени, сочетая верх с вязаным свитером. Еще более модным будет сочетание с пальто макси-длины.
Более того, эта тенденция может быть адаптирована к ЛЮБОМУ стилю и впишется в любой капсульный гардероб.
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