МВД: денонсация договора о правовой помощи с Россией - вопрос политического решения

Он подчеркнул, что сотрудничество между МВД и Россией после денонсации договора все равно будет продолжаться. Работа будет сложнее, но она будет продолжена.

Витолиньш отметил, что в России скрываются несколько преступников, которые в Латвии объявлены в розыск. При расторжении договора между Россией и Латвией сотрудничество будет продолжено в том числе на основании международных договоров, но надо учитывать, что по этому договору, конкретно в розыске обвиняемых, Латвия больше зависит от России, чем наоборот.

Директор юридического департамента Министерства иностранных дел Санита Петкале также согласна с тем, что денонсация договора является не юридическим, а политическим решением. По ее мнению,

значительная часть включенных в договор вопросов может решаться с помощью международных договоров, но надо учитывать, что при этом многое будет зависеть от желания сторон сотрудничать.

Директор департамента международного сотрудничества Министерства юстиции Илвар Туркопулс согласен, что вопрос политический, но подчеркивает, что в результате возникнут затруднения в жизни людей, которым нужны документы из России.