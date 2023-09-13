МВД: денонсация договора о правовой помощи с Россией - вопрос политического решения

Денонсация договора о правовой помощи с Россией - вопрос политического решения, а не юридический по сути, заявил сегодня на заседании комиссии Сейма по иностранным делам директор юридического департамента Министерства внутренних дел (МВД) Вилнис Витолиньш.
Он подчеркнул, что сотрудничество между МВД и Россией после денонсации договора все равно будет продолжаться. Работа будет сложнее, но она будет продолжена.
Витолиньш отметил, что в России скрываются несколько преступников, которые в Латвии объявлены в розыск. При расторжении договора между Россией и Латвией сотрудничество будет продолжено в том числе на основании международных договоров, но надо учитывать, что по этому договору, конкретно в розыске обвиняемых, Латвия больше зависит от России, чем наоборот.
Директор юридического департамента Министерства иностранных дел Санита Петкале также согласна с тем, что денонсация договора является не юридическим, а политическим решением. По ее мнению,
значительная часть включенных в договор вопросов может решаться с помощью международных договоров, но надо учитывать, что при этом многое будет зависеть от желания сторон сотрудничать.
Директор департамента международного сотрудничества Министерства юстиции Илвар Туркопулс согласен, что вопрос политический, но подчеркивает, что в результате возникнут затруднения в жизни людей, которым нужны документы из России.
В свою очередь начальник управления по делам гражданства и миграции Майра Розе подчеркивает, что договор - единственная возможность получить информацию о людях, которые запрашивают статус репатрианта. Например, подаются документы для получения статуса или гражданства, в которых утверждается, что у конкретного человека есть рожденные в Латвии предки, что является основанием для получения статуса репатрианта, но при запросе документов из России делается вывод, что заявитель не связан с Латвией.
После денонсации договора получение этой информации будет затруднено, отмечает Розе.
Исполнительный директор Латвийского совета присяжных нотариусов Гатис Литвинс отметил, что у Латвии не заключен договор о правовой помощи ни с США, ни с Великобританией, но сотрудничество все равно ведется.
"Конечно, обычным людям будет сложнее получить различные документы из России, возникнут трудности, но с ними, наверное, справятся нотариусы ", - отметил Литвинс.
Присяжный адвокат Лаурис Лиепа на заседании подчеркнул, что международные конвенции предъявляют гораздо более жесткие требования к оформлению документов. Он добавил, что неправильно сотрудничать с кем-то, кто не соблюдает правопорядок и принципы мирового порядка.
Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс подчеркнул, что в этой ситуации, когда Россия не соблюдает правопорядок, неприемлемо замещать принципы удобством.
Как сообщалось, сегодня комиссия Сейма по иностранным делам начала рассмотрение поданного фракцией Национального объединения законопроекта, который предусматривает денонсацию договора между Латвией и Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
Нацобъединение считает, что в нынешних условиях продолжение такого сотрудничества с Россией противоречит позиции Латвии в отношении российской агрессии против Украины.
Если парламент примет решение о денонсации договора, то правовое сотрудничество по уголовным делам будет осуществляться в рамках Конвенции Совета Европы от 20 апреля 1959 года о взаимной помощи по уголовным делам, а по гражданским делам - в соответствии с Гаагскими конвенциями, которые регулируют правовое сотрудничество в этой сфере.
Договор между Латвией и Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам вступил в силу 28 марта 1995 года. Правовая помощь включает в себя совершение процессуальных действий, таких как допрос сторон, потерпевших, обвиняемых, подсудимых, свидетелей, экспертов, осмотр, освидетельствование, передача вещественных доказательств, возбуждение или осуществление уголовного преследования, выдача лиц, совершивших преступление, признание и исполнение судебных решений по гражданским делам, вручение и передача документов, а также предоставление информации о судимости лиц по запросу другой стороны. Договор также применяется в вопросах защиты детей, например, признания судебных решений по делам о взыскании алиментов.
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