Фото ⟩ В распоряжение Украины попал очень редкий бронетранспортер; таких произведено всего три

В распоряжение армии Украины попало чрезвычайно редкое военное транспортное средство, которое, насколько известно, было произведено всего в трех экземплярах, сообщают зарубежные СМИ.
В Вооруженных силах Украины появилась очень редкая машина - транспортное средство для восстановления зон катастроф VRAC. Сообщается, что оно было произведено всех в трех экземплярах.
Эта военная машина создана на базе испанского бронетранспортера Pegaso BMR APC. Только она была переоборудована для нужд медицинской эвакуации.
Пока неизвестно, каким образом это чрезвычайно редкое транспортное средство производства Испании попало в распоряжение ВСУ.
Первоочередная цель Pegasus - спасать людей из зон катастроф в экстремальных погодных условиях.
Есть вероятность, что правительство Испании презентовало это транспортное средство Украине, однако официальной информации об этом факте нет. Кроме того, не исключено, что машину купил частный меценат и передал ее в распоряжение сил Украины.
Испанские бронетранспортеры Pegaso предприятие Enasa производит с 1979 года. Эти бронетранспортеры сыграли важную для испанской армии роль в международных операциях Вооруженных сил Испании на Балканах, в Афганистане, Ираке и Ливии.
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