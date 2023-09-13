"Тела лежат повсюду". Погибших в катастрофическом наводнении в Ливии уже больше 5300

Фото: BBC

Один из экспертов сообщил ведущему ливийскому новостному сайту Al-Wasat, что плотины были в плохом состоянии.

«Хаос в сфере безопасности и небрежность ливийских властей в осуществлении тщательного контроля за мерами безопасности привели к катастрофе», — утверждает Мохаммед Ахмед.

Однако эксперты, с которыми побеседовала Би-би-си, говорят, что точные причины прорыва плотин пока установить невозможно.

О силе, с которой неслась вода, можно судить по этой фотографии Фото: Anadolu Agency

Один житель Дерны, Хузайфа аль-Хасади, рассказал телеканалу «Аль-Хурра», что трагедию усугубил рельеф местности: «Глубина некоторых долин, в которых собирается вода, порядка 400 метров. Поэтому, когда плотина прорвалась, вода вырвалась как атомная бомба, и восемь мостов и жилых домов полностью рухнули».

Представитель Управления по чрезвычайным ситуациям Ливии Усама Али заявил: «Вся вода направилась в район недалеко от Дерны, который представляет собой гористую прибрежную зону… Дома в долинах, находившиеся на линии затопления, были снесены сильными потоками мутной воды, в который неслись затопленные автомобили и мусор».

«Погодные условия не были хорошо изучены, и не было проведено эвакуации семей, которые могли оказаться на пути шторма и в долинах», — сказал он.

Вырвавшись в долину, вода разлилась по огромной территории Фото: Reuters

Кроме Дерны, также пострадали города Бенгази, Сус и Аль-Мадж на востоке страны.

Во время спасательных работ пропали семеро военнослужащих ливийской армии.

Власти на востоке Ливии ввели комендантский час, а школы и магазины приказали закрыть.

Фото: BBC