"Тела лежат повсюду". Погибших в катастрофическом наводнении в Ливии уже больше 5300

В результате разрушительного наводнения в Ливии, по предварительным подсчетам властей, погибли более 5300 человек.
По словам министра внутренних дел в правительстве восточной части Ливии, которого цитируют местные агентство и телеканал, погибли как минимум 5300 человек.
Основные жертвы и разрушения пришлись на портовый город Дерна на востоке страны — в нем под напором воды прорвались две плотины.
Министр здравоохранения администрации, контролирующей восток Ливии, ранее заявил, что подтверждена смерть более 3000 человек.
«Число пропавших без вести исчисляется тысячами, а число погибших, как ожидается, достигнет 10 000», — заявил Осман Абдель Джалиль телеканалу «Аль-Массар».
В Дерне были смыты целые кварталы. На кладбище скопилось более 700 тел, ожидающих опознания, а местные представители здравоохранения заявили, что тысячи человек пропали без вести.
«Ситуация в городе Дерна становится все более трагичной, окончательных статистических данных о количестве жертв нет, — сказал Джалиль. — Многие районы пока недоступны».
По данным Международной организации по миграции ООН, по меньшей мере 34 тысячи человек в пострадавших от наводнения районах Ливии были вынуждены покинуть свои дома.
Больше всего пострадала Дерна, где в результате шторма прорвало две дамбы, и 30 тысяч жителей стали беженцами.
По данным ООН, они нуждаются в жилье и непродовольственных товарах, однако доставка помощи пострадавшим затруднена, поскольку большинство дорог в регионе по-прежнему затоплены, заблокированы или разрушены.
По данным благотворительной организации «Международный комитет спасения», многие клиники и больницы на востоке Ливии переполнены пострадавшими от наводнений.
Некоторых пациентов эвакуируют в другие города, но из-за отсутствия телефонной связи, разрушенных дорог и мостов оказание медицинской помощи в пострадавших районах затруднено, отмечает организация.
«Машины скорой помощи нуждаются в ремонте, физические трудности доступа и необходимость материально-технической поддержки затрудняют работу волонтеров-медиков в пострадавших районах", — сказал Эли Абуаун, директор организации по стране. — Опасения вызывает и возможность распространения заболеваний, передающихся через воду».
В результате наводнений во многих районах были отключены интернет и другие телекоммуникационные услуги, однако государственная телекоммуникационная компания заявляет, что в настоящее время во многих районах связь восстановлена.
Компания Libyan Post Telecommunications and Information Technology Company заявила, что наводнение оборвало подводный кабель, соединяющий Ливию с Европой. Сейчас ведутся работы по восстановлению связи в пострадавших районах.
Ранее премьер-министр Ливии поручил операторам связи предоставить всем гражданам бесплатный интернет и услуги связи, чтобы они могли поддерживать контакт со своими семьями.
Между тем Абдул Хамид Дбейбах, премьер-министр международно признанного правительства страны, которое действует из столицы Триполи, заявил, что его кабинет будет оценивать иностранную помощь, прежде чем ее принять.
«Поступило много предложений о помощи, и мы примем только ту помощь, которая необходима», — сказал он.
Гуманитарная помощь начала поступать в восточные районы Ливии, где расположен наиболее пострадавший город Дерна, но спасательные работы затруднены политической ситуацией — страна разделена между двумя конкурирующими правительствами.
По словам Дбейбаха, выборочный прием международной помощи также облегчит координацию спасательной операции.
Хикем Абу Шкиуат, министр гражданской авиации в непризнанном правительстве восточной Ливии, заявил, что ситуация в Дерне катастрофическая. «Тела лежат повсюду — в море, в долинах, под зданиями, — сказал Шкиуат агентству Reuters по телефону после посещения города. — Я не преувеличиваю, когда говорю, что 25% города исчезла. Многие, многие здания рухнули».
«Окончательные потери будут очень, очень большими», — добавил он.
Тамер Рамадан, представитель Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Ливии, на брифинге в Женеве назвал число погибших огромным. Борьба с наводнением, по его словам, «выходит за рамки возможностей правительства, общества и народа», и для того, чтобы справиться с его последствиями, потребуется международная помощь.
Специалисты и ранее предупреждали, что плотины в Дерне может прорвать. Но когда это произошло, жителей Дерны никто не уведомил.
На видео, распространенном в соцсетях, видно, как люди молили о помощи и кричали, когда мутная вода затопила их дома. На другом видео видно, как потоки сметают машины на улицах, превратившихся в реки.
Один из экспертов сообщил ведущему ливийскому новостному сайту Al-Wasat, что плотины были в плохом состоянии.
«Хаос в сфере безопасности и небрежность ливийских властей в осуществлении тщательного контроля за мерами безопасности привели к катастрофе», — утверждает Мохаммед Ахмед.
Однако эксперты, с которыми побеседовала Би-би-си, говорят, что точные причины прорыва плотин пока установить невозможно.
Один житель Дерны, Хузайфа аль-Хасади, рассказал телеканалу «Аль-Хурра», что трагедию усугубил рельеф местности: «Глубина некоторых долин, в которых собирается вода, порядка 400 метров. Поэтому, когда плотина прорвалась, вода вырвалась как атомная бомба, и восемь мостов и жилых домов полностью рухнули».
Представитель Управления по чрезвычайным ситуациям Ливии Усама Али заявил: «Вся вода направилась в район недалеко от Дерны, который представляет собой гористую прибрежную зону… Дома в долинах, находившиеся на линии затопления, были снесены сильными потоками мутной воды, в который неслись затопленные автомобили и мусор».
«Погодные условия не были хорошо изучены, и не было проведено эвакуации семей, которые могли оказаться на пути шторма и в долинах», — сказал он.
Кроме Дерны, также пострадали города Бенгази, Сус и Аль-Мадж на востоке страны.
Во время спасательных работ пропали семеро военнослужащих ливийской армии.
Власти на востоке Ливии ввели комендантский час, а школы и магазины приказали закрыть.
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Ливия разделена между двумя враждующими администрациями после восстания, в результате которого в 2011 году был свергнут Муаммар Каддафи.
Ни признанное, ни непризнанное правительства не вкладывали средства в поддержку и ремонт инфраструктуры, чем и могу объясняться катастрофические последствия наводнения.
Однако, как отмечает Амира Фатхалла из службы мониторинга Би-би-си, катастрофические последствия шторма «Даниэль» вывели на первый план хрупкую и сложную политическую ситуацию в стране.
Ливия находится под управлением конкурирующих властей — международно признанного Правительства национального единства на западе страны и парламента, называемого Палатой представителей, на востоке.
Однако по мере того, как масштаб разрушений становится все более очевидным, можно наблюдать примеры солидарности в оказании помощи пострадавшим от наводнения, невзирая на политические разногласия, включая самолеты с гуманитарной помощью, вылетевшие на восток из Триполи.
На прошлой неделе этот шторм ударил по Греции, Турции и Болгарии, в результате чего погибло более десяти человек.
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