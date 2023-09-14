Импичмент Байдена: в чем республиканцы обвиняют президента США

Хантер Байден, обвинения и скандалы

Изо всех обвинений, выдвинутых против него, Хантер Байден признал только налоговые нарушения Фото: Reuters

Республиканцы, работающие над импичментом Байдену, также сосредоточили свое внимание на непроверенной информации ФБР, в которой говорилось, что Джо Байден якобы оказывал давление на правительство Украины, чтобы оно уволило видного прокурора и остановило расследование в отношении украинской энергетической компании «Бурисма», в совете директоров которой заседал Хантер Байден.

Впервые эта история выплыла в 2019 году, во время первого импичмента тогдашнему президенту Дональду Трампу. Русская служба Би-би-си подробно писала об этой истории, о ней можно прочитать здесь.

Фото: BBC

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Фото: BBC

Чак Грассли и Дональд Трамп в 2022 году Фото: Stephen Maturen

В июле этого года Чак Грассли, сенатор-республиканец от штата Айова предал этот документ гласности, несмотря на то, что содержащаяся в нем информация проверена не была.

В этом документе содержится информация о том, что президент «Бурисмы» Николай Злочевский якобы передал Байденам по 5 млн долларов каждому. В нем не приводится никаких доказательств, что эти выплаты реально были сделаны, так же как и разъяснений, кто именно эти деньги получал, если это все-таки произошло.

Министерство юстиции США при администрации Трампа расследовало эти обвинения в течение восьми месяцев, но в конечном итоге прекратило расследование из-за «недостаточности доказательств».