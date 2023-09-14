Вернувшийся с войны в Украине зэк получил срок за новое убийство

По данным ростовской областной прокуратуры и регионального управления Следственного комитета (СК) РФ, в апреле 2023 года 34-летний Сергей Руденко хотел снять квартиру на улице Жмайлова в Ростове, однако поспорил с 52-летней хозяйкой из-за цены. В итоге мужчина нанес ей несколько ножевых ранений и задушил шнурком, а после скрылся, забрав с собой телефон жертвы.

Преступления вернувшихся с войны заключенных

Между тем онлайн-издание "Медиазона" обнаружила в базе данных суда приговор, вынесенный полному тезке Руденко в Ростове в 2018 году. Тогда виновный получил 10 лет колонии строгого режима за убийство своей девушки. Во время ссоры он задушил ее шнуром и поясом, после чего похитил ее драгоценности и технику.