В Латвии на 13,9% снизилась рождаемость

В том числе в июле родились 1324 ребенка, что на 8,2% меньше июля прошлого года.

За семь месяцев этого года в Латвии родилось 4324 мальчика и 4051 девочка.

В январе-июле в Латвии зарегистрированы 16 242 смерти, что на 10,6% или 1927 меньше, чем за тот же период прошлого года (18 169).

Таким образом, количество умерших за семь месяцев превысило количество новорожденных на 7867. В тот же период прошлого года эта разница составляла 8441.

За семь месяцев года в Латвии зарегистрировано 6005 браков, что на 7% или 450 браков больше, чем в предыдущем году.

1 августа 2023 года население Латвии составляло 1,882 млн человек.

Как сообщалось, в 2022 году в Латвии была самая низкая рождаемость за последние 100 лет - зарегистрировано 15 535 новорожденных, что на 10,8% или 1885 меньше, чем в 2021 году.