Латвия выдвинула на "Оскар" фильм об Атмоде "Моя свобода"

Латвия в шестнадцатый раз выдвигает фильм, которому предоставляется возможность претендовать на номинацию премии "Оскар" в категории "Премия за международный художественный фильм" (International feature Film Award). В ходе обсуждения и голосования 12 сентября экспертная комиссия согласилась номинировать дебютный полнометражный фильм режиссера Илзе Кунги-Мелгайле "Моя свобода", национальная премьера которого ожидается через две недели.

Порядок подачи заявки на зарубежные фильмы определяется положением Академии кинематографических искусств и наук, согласно которому Национальный киноцентр создал национальную комиссию, состав которой утверждается Академией кинематографических искусств и наук. Латвийских кандидатов в этом году оценивали продюсер прошлогоднего фильма "Январь" Инесе Бока-Грубе, режиссер анимации и эксперт проектов художественных фильмов Национального киноцентра Эдмунд Янсонс, продюсеры с международным опытом Алисе Гелзе и Улдис Цекулис, режиссер Линда Олте, государственный секретарь Министерства культуры, член Совета по кинематографии Даце Вилсоне и представитель Национального киноцентра Инга Блесе.

С другой стороны, представление фильмов на оценку экспертной комиссии зависит от инициативы киностудий и продюсеров. В этом году в качестве возможных претендентов были представлены два художественных фильма, основанных на исторических событиях: картина "Молоко матери" режиссера Инары Колмане, которая была показана в Латвии в начале этого года, и "Моя свобода" Илзе Кунга-Мелгайле, которая будет показана в кинотеатрах по всей Латвии с 29 сентября.