Латвия выдвинула на "Оскар" фильм об Атмоде "Моя свобода"

Латвия выдвинула на соискание премии "Оскар" художественный фильм "Моя свобода", об этом агентство LETA информировала представитель Национального киноцентра Агнесе Запане.
Латвия в шестнадцатый раз выдвигает фильм, которому предоставляется возможность претендовать на номинацию премии "Оскар" в категории "Премия за международный художественный фильм" (International feature Film Award). В ходе обсуждения и голосования 12 сентября экспертная комиссия согласилась номинировать дебютный полнометражный фильм режиссера Илзе Кунги-Мелгайле "Моя свобода", национальная премьера которого ожидается через две недели.
Порядок подачи заявки на зарубежные фильмы определяется положением Академии кинематографических искусств и наук, согласно которому Национальный киноцентр создал национальную комиссию, состав которой утверждается Академией кинематографических искусств и наук. Латвийских кандидатов в этом году оценивали продюсер прошлогоднего фильма "Январь" Инесе Бока-Грубе, режиссер анимации и эксперт проектов художественных фильмов Национального киноцентра Эдмунд Янсонс, продюсеры с международным опытом Алисе Гелзе и Улдис Цекулис, режиссер Линда Олте, государственный секретарь Министерства культуры, член Совета по кинематографии Даце Вилсоне и представитель Национального киноцентра Инга Блесе.
С другой стороны, представление фильмов на оценку экспертной комиссии зависит от инициативы киностудий и продюсеров. В этом году в качестве возможных претендентов были представлены два художественных фильма, основанных на исторических событиях: картина "Молоко матери" режиссера Инары Колмане, которая была показана в Латвии в начале этого года, и "Моя свобода" Илзе Кунга-Мелгайле, которая будет показана в кинотеатрах по всей Латвии с 29 сентября.
Фильм "Моя свобода" рассказывает о значимом для Латвии периоде истории - времени Атмоды, прототипом главной героини Алисии является реальная историческая личность Ита Козакевича - общественный деятель, филолог и политик польского происхождения.
В ходе удаленной дискуссии группа экспертов обсудила потенциал и возможный резонанс обеих заявок у разных аудиторий, в том числе выдвижение фильмов на премию "Оскар" как инструмент публичной дипломатии.
После долгих обсуждений, одобрив индивидуальные качества каждого фильма, экспертная комиссия согласилась продвигать дебют режиссера Кунги-Мелгайле как заявку Латвии на премию "Оскар", подчеркнув его кинематографичность и современный взгляд на исторические события, выразительную визуальность работы оператора, а также качество содержания - история сильной женщины, которую молодой режиссер рассказывает зрителю современным киноязыком.
Ежегодно около 90 стран подают заявки на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм", а в сентябре подобные номинации проходят во многих местах мира. Литва в качестве заявки своей страны подает художественный фильм режиссера Марии Кавтарадзе "Медленно" (Slow), а Эстония - документальный фильм Smoke Sauna Sisterhood, который будет показан в Латвии в программе Рижского международного фестиваля RIGA IFF в октябре.
Страны должны подать свои национальные заявки до 2 октября, расширенный список претендентов будет объявлен 21 декабря, окончательный список номинантов - 23 января. Церемония вручения премии "Оскар" запланирована на 10 марта следующего года.
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