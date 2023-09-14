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Сократят ли возраст сдачи экзамена для получения ВНЖ?

rus.tvnet.lv/LETA
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Люди сдают экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ
Люди сдают экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ Фото: Justs Kravalis/ RUS TVNET

Сдать экзамен по государственному языку, чтобы получить постоянный вид на жительство в Латвии, следовало 11 804 гражданам Российской Федерации в возрасте 65-74 лет, но заявки на сдачу экзамена подали 5084 человека, сообщает Latvijas Avīze.

Об этом сообщила на заседании комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям руководитель отдела миграции Управления по делам гражданства и миграции Илзе Приеде.

В соответствии с переходными положениями закона об иммиграции экзамен на знание языка должны были сдать все граждане России в возрасте от 15 до 75 лет, желающие с 1 сентября стать постоянными жителями Европейского союза.

Однако внимание Сейма привлекло старшее поколение российских граждан, поскольку от их защитников были получены подписи в пользу снижения возрастного порога для сдачи экзамена до 65 лет.

Комиссия по мандатам, этике и заявлениям, заслушав Ольгу Петкевич, подавшую инициативу на портале manabalss.lv, не отклонила предложение,

а поручила правительству изучить возможности снижения возрастного порога.

Председатель комиссии Янис Вуцанс сообщил, что комиссия должна дать свое заключение Сейму по этому вопросу до 6 декабря.

Как рассказала Петкевич, люди массово заваливают письменную часть экзамена, например, задание рассказать в 35 словах о прослушанной радиопередаче.

"Представьте себе человека, который всю жизнь проработал сантехником или плиточником. Обычные люди не настолько красноречивы, чтобы в 35 словах рассказать о своих впечатлениях от передачи. Если человеку за 65, он плохо слышит и видит, раз в месяц берет в руки ручку, чтобы расписаться за получение пенсии, то что он сможет написать о радиопередаче? Он ничего не напишет, провалит экзамен и потеряет вид на жительство в Латвии со всеми гарантиями. Если кто-то думает, что тест легкий, посмотрите на образцы и представьте, что ваша бабушка должна написать 35 слов", - сетовала Петкевич.

Ранее бывший президент Латвии Валдис Затлерс высказал мнение, о том, что записывать граждан РФ, которые живут в Латвии, в "пятую колонну" неправильно. 

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