Сократят ли возраст сдачи экзамена для получения ВНЖ?

"Представьте себе человека, который всю жизнь проработал сантехником или плиточником. Обычные люди не настолько красноречивы, чтобы в 35 словах рассказать о своих впечатлениях от передачи. Если человеку за 65, он плохо слышит и видит, раз в месяц берет в руки ручку, чтобы расписаться за получение пенсии, то что он сможет написать о радиопередаче? Он ничего не напишет, провалит экзамен и потеряет вид на жительство в Латвии со всеми гарантиями. Если кто-то думает, что тест легкий, посмотрите на образцы и представьте, что ваша бабушка должна написать 35 слов", - сетовала Петкевич.