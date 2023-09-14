Сократят ли возраст сдачи экзамена для получения ВНЖ?

Сдать экзамен по государственному языку, чтобы получить постоянный вид на жительство в Латвии, следовало 11 804 гражданам Российской Федерации в возрасте 65-74 лет, но заявки на сдачу экзамена подали 5084 человека, сообщает Latvijas Avīze.
Об этом сообщила на заседании комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям руководитель отдела миграции Управления по делам гражданства и миграции Илзе Приеде.
В соответствии с переходными положениями закона об иммиграции экзамен на знание языка должны были сдать все граждане России в возрасте от 15 до 75 лет, желающие с 1 сентября стать постоянными жителями Европейского союза.
Однако внимание Сейма привлекло старшее поколение российских граждан, поскольку от их защитников были получены подписи в пользу снижения возрастного порога для сдачи экзамена до 65 лет.
Комиссия по мандатам, этике и заявлениям, заслушав Ольгу Петкевич, подавшую инициативу на портале manabalss.lv, не отклонила предложение,
а поручила правительству изучить возможности снижения возрастного порога.
Председатель комиссии Янис Вуцанс сообщил, что комиссия должна дать свое заключение Сейму по этому вопросу до 6 декабря.
Как рассказала Петкевич, люди массово заваливают письменную часть экзамена, например, задание рассказать в 35 словах о прослушанной радиопередаче.
"Представьте себе человека, который всю жизнь проработал сантехником или плиточником. Обычные люди не настолько красноречивы, чтобы в 35 словах рассказать о своих впечатлениях от передачи. Если человеку за 65, он плохо слышит и видит, раз в месяц берет в руки ручку, чтобы расписаться за получение пенсии, то что он сможет написать о радиопередаче? Он ничего не напишет, провалит экзамен и потеряет вид на жительство в Латвии со всеми гарантиями. Если кто-то думает, что тест легкий, посмотрите на образцы и представьте, что ваша бабушка должна написать 35 слов", - сетовала Петкевич.
Ранее бывший президент Латвии Валдис Затлерс высказал мнение, о том, что записывать граждан РФ, которые живут в Латвии, в "пятую колонну" неправильно.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!