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Видео ⟩ На Брасе мотоцикл попал под колеса джипа

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Авария на Брасе
Авария на Брасе Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

В рижском жилом районе Браса произошла авария с участием мотоцикла и автомобиля. К счастью, никто не пострадал, сообщает программа Degpunktā.

Прохожие, заметив аварию посреди дороги, пришли в ужас. Положение транспортных средств после столкновения было очень необычным, поэтому сначала показалось, что мотоциклист получил серьезные травмы. Но несмотря на то, что мотоцикл оказался зажатым под колесами автомобиля, водитель отделался лишь ушибом руки.

"Я смотрел вперед и не видел, как он едет. Я не мог себе такого представить", - сказал мотоциклист.

Сам мотоцикл тоже в порядке, только немного помят пластик. Если же выяснится, что мотоцикл получил более серьезные повреждения и на нем невозможно покинуть место аварии, согласованное заявление будет заполнено дополнительно.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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