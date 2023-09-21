"50 лет - это начало". 10 вопросов Эдгару Ринкевичу

RUS TVNET попросил Эдгара Ринкевича закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:

1. Мой самый бесполезный талант - это... сарказм.

2. Жителям Латвии не хватает... уверенности в себе.

3. Я не умею... быть серьёзным.

4. В детстве я хотел стать... пожарным, полицейским и врачом.

5. 50 лет - это... начало.

6. Я мечтаю побывать в... Патагонии.

7. Я могу говорить бесконечно о... истории.

8. Быть президентом - значит слушать и слышать.

9. Мир стал бы гораздо лучше, если бы... не воевал.

10. Я боюсь... опоздать.