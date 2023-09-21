"50 лет - это начало". 10 вопросов Эдгару Ринкевичу

Чего не умеет и о чём мечтает президент Латвии Эдгар Ринкевич, которому сегодня исполняется 50 лет?
RUS TVNET попросил Эдгара Ринкевича закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:
1. Мой самый бесполезный талант - это... сарказм.
2. Жителям Латвии не хватает... уверенности в себе.
3. Я не умею... быть серьёзным.
4. В детстве я хотел стать... пожарным, полицейским и врачом.
5. 50 лет - это... начало.
6. Я мечтаю побывать в... Патагонии.
7. Я могу говорить бесконечно о... истории.
8. Быть президентом - значит слушать и слышать.
9. Мир стал бы гораздо лучше, если бы... не воевал.
10. Я боюсь... опоздать.
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