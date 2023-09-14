Срок сдачи экзамена для граждан РФ продлен на 2 года: Сейм утвердил поправки

В четверг, 14 сентября, Сейм утвердил во втором окончательном чтении подготовленные Министерством внутренних дел (МВД) поправки к Закону об иммиграции, которые продлевают для граждан РФ на два года срок сдачи экзамена по госязыку для получения постоянного вида на жительство в Латвии, если они уже проявили инициативу на прохождение проверки.
Продление также коснется тех граждан РФ, у которых установлено, что они не сдавали государственный языковой тест по уважительным причинам, например, связанным со здоровьем, или по другим причинам, не зависящим от воли и действий человека.
Для вышеуказанных двух групп предусмотрено на два года продлить срок, в течение которого проживающие в Латвии граждане России смогут сдавать экзамены по латышскому языку, необходимые для получения постоянного вида на жительство.
Как сообщалось, действующая редакция Закона об иммиграции предусматривает, что срок действия выданного гражданам России постоянного ВНЖ истекает 1 сентября 2023 года. Чтобы продолжать проживать в Латвии, им необходимо подать заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза (ЕС), а для его получения предоставить справку о знании государственного языка на уровне А2 и наличии финансовых ресурсов в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).
В последний момент перед истечением этого срока правительство поручило МВД подготовить поправки, которые предусматривали бы для граждан России еще два года, в течение которых они должны сдать экзамен по латышскому языку, чтобы легально оставаться в Латвии. Правительство приняло такое решение, поскольку пришло к выводу, что примерно 10 000 из 25 316 российских граждан, проживающих в Латвии с ВНЖ, не подали заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС, поэтому им придется покинуть страну.
Несмотря на предлагаемые поправки, с сентября граждане России должны получить как минимум временный ВНЖ. Как ранее заявили в PMLP, те граждане России, которые ничего не сделали для оформления своего статуса, со 2 сентября лишатся ВНЖ, а тем самым и социальных гарантий, полного доступа к медицинскому обслуживанию, не смогут работать легально и т. д., и PMLP начнет рассылать им письма с просьбой покинуть страну в течение 90 дней.
Как ранее сообщили агентству LETA в МВД, с принятыми поправками установлено, что граждане России, проживающие в Латвии, смогут претендовать на получение временного вида на жительство, обязуясь в течение двух лет сдать экзамен по латышскому языку, чтобы легально проживать в Латвии.
Сегодня депутаты решили, что граждане России должны подать заявление и необходимые документы для получения временного ВНЖ не позднее 30 марта 2024 года, уплатив государственную пошлину в размере 100 евро. Заявки будут рассмотрены PMLP в течение четырех месяцев.
Достаточными финансовыми средствами для получения временного ВНЖ будут считаться фактически имеющиеся у лица средства на проживание. Условие о необходимости полиса страхования здоровья при въезде и пребывании в Латвии на них не будет распространяться.
Заявления PMLP рассмотрит в течение четырех месяцев, и до дня вступления в силу окончательного постановления заявители получат право на пребывание и работу в Латвии. Временный ВНЖ будет выдан на два года.
Как ранее сообщало Министерство внутренних дел, по итогам первого этапа проверки знаний государственного языка, который был назначен до 1 сентября, сделан вывод, что часть лиц, сдававших экзамен по государственному языку, не смогли пройти проверку на минимально необходимый уровень знаний.
Из лиц, сдававших экзамен на знание государственного языка в апреле и мае, проверку не выдержали около 49% претендентов, а в июле и августе с экзаменом не справились примерно 80% человек.
В МВД пришли к выводу, что часть граждан РФ, вероятно, осознавая недостаточный уровень знания латышского языка, не подали заявку на прохождение экзамена. Следовательно, такие лица не могут предоставить необходимые документы для запроса постоянного вида на жительство.
Ранее опубликованная информация PMLP показала, что на момент сбора данных только 13 025 человек, или 51% из 25 316 российских граждан, проживающих в Латвии, подали заявления на получение статуса постоянного жителя Европейского Союза. По оценкам МВД, с 1 сентября разрешения на постоянное проживание около 10 000 человек станут недействительными.
В МВД пояснили, что если гражданин России не пожелал получить статус постоянного жителя ЕС и не подал в PMLP заявление на предоставление такого статуса в Латвии, в том числе не записался на сдачу экзамена на знание государственного языка, он больше не имеет права оставаться в Латвии. Если такой гражданин России останется в Латвии, ему придется покинуть страну.
В целях информирования российских граждан о требованиях закона в середине сентября те люди, у которых больше не будет постоянного вида на жительство, получат письмо от PMLP с сообщением о том, что срок ВНЖ истек и они должны покинуть Латвию до 2 декабря этого года, заявили в министерстве.
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