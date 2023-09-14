Срок сдачи экзамена для граждан РФ продлен на 2 года: Сейм утвердил поправки

Как ранее сообщало Министерство внутренних дел, по итогам первого этапа проверки знаний государственного языка, который был назначен до 1 сентября, сделан вывод, что часть лиц, сдававших экзамен по государственному языку, не смогли пройти проверку на минимально необходимый уровень знаний.

Из лиц, сдававших экзамен на знание государственного языка в апреле и мае, проверку не выдержали около 49% претендентов, а в июле и августе с экзаменом не справились примерно 80% человек.

В МВД пришли к выводу, что часть граждан РФ, вероятно, осознавая недостаточный уровень знания латышского языка, не подали заявку на прохождение экзамена. Следовательно, такие лица не могут предоставить необходимые документы для запроса постоянного вида на жительство.

Ранее опубликованная информация PMLP показала, что на момент сбора данных только 13 025 человек, или 51% из 25 316 российских граждан, проживающих в Латвии, подали заявления на получение статуса постоянного жителя Европейского Союза. По оценкам МВД, с 1 сентября разрешения на постоянное проживание около 10 000 человек станут недействительными.

В МВД пояснили, что если гражданин России не пожелал получить статус постоянного жителя ЕС и не подал в PMLP заявление на предоставление такого статуса в Латвии, в том числе не записался на сдачу экзамена на знание государственного языка, он больше не имеет права оставаться в Латвии. Если такой гражданин России останется в Латвии, ему придется покинуть страну.

В целях информирования российских граждан о требованиях закона в середине сентября те люди, у которых больше не будет постоянного вида на жительство, получат письмо от PMLP с сообщением о том, что срок ВНЖ истек и они должны покинуть Латвию до 2 декабря этого года, заявили в министерстве.