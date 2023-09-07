Концептуально одобрены поправки о продлении срока сдачи экзамена по госязыку для граждан РФ

За поправки в первом чтении проголосовали 80 депутатов, 13 депутатов Национального объединения проголосовали против.

Во время дебатов депутат Янис Домбрава (Нацобъединение) выступил с критикой, указав на то, что поправками создается более привилегированная по сравнению с другими жителями группа людей, которые два года смогут находиться как в Латвии, так и в России.

Также необходимо учитывать, что невозможно будет отследить, чем в России занимались люди, которые в этот период времени выберут переезд из одной страны в другую, сказал Домбрава, который в такой ситуации усматривает риски для безопасности Латвии.

Депутат Линда Лиепиня ("Латвия на первом месте" - ЛПМ) призвала поддержать предложенные изменения, чтобы исправить ошибки, допущенные в прежнем процессе. Оппозиционный политик также отметила, что продвижение поправок является хорошим примером того, что и техническое правительство способно действовать.

Депутат Рихард Колс (Нацобъединение) призвал не идти навстречу людям, которые "плюют на законы", не воспринимать их как бедняжек, которым государство теперь должно особенно помогать.