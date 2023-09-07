Сейм сегодня, 7 сентября, в первом чтении концептуально одобрил подготовленные Министерством внутренних дел (МВД) поправки к закону об иммиграции, предусматривающие продлить для граждан РФ на два года срок сдачи экзамена по госязыку для получения постоянного вида на жительство в Латвии, если они уже проявили инициативу на прохождение проверки.
Концептуально одобрены поправки о продлении срока сдачи экзамена по госязыку для граждан РФ
За поправки в первом чтении проголосовали 80 депутатов, 13 депутатов Национального объединения проголосовали против.
Во время дебатов депутат Янис Домбрава (Нацобъединение) выступил с критикой, указав на то, что поправками создается более привилегированная по сравнению с другими жителями группа людей, которые два года смогут находиться как в Латвии, так и в России.
Также необходимо учитывать, что невозможно будет отследить, чем в России занимались люди, которые в этот период времени выберут переезд из одной страны в другую, сказал Домбрава, который в такой ситуации усматривает риски для безопасности Латвии.
Депутат Линда Лиепиня ("Латвия на первом месте" - ЛПМ) призвала поддержать предложенные изменения, чтобы исправить ошибки, допущенные в прежнем процессе. Оппозиционный политик также отметила, что продвижение поправок является хорошим примером того, что и техническое правительство способно действовать.
Депутат Рихард Колс (Нацобъединение) призвал не идти навстречу людям, которые "плюют на законы", не воспринимать их как бедняжек, которым государство теперь должно особенно помогать.
Парламентарий Айнар Шлесерс (ЛПМ) сравнил нынешнюю ситуацию с историей древних времен, когда нехватка хлеба замещалась развлечениями для народа. Теперь, когда политики не могут решить проблемы повышения тарифов на электроэнергию и растущих процентов по ипотечным кредитам, тоже создаются искусственные вопросы для привлечения внимания избирателей.
Политик подчеркнул, что не считает, будто Латвии угрожают граждане России пенсионного возраста.
Предусмотренное законом продление коснется и тех граждан России, которые не сдавали экзамен по госязыку по уважительным причинам.
Для вышеуказанных двух групп предусмотрено на два года продлить срок, в течение которого проживающие в Латвии граждане России смогут сдавать экзамены по латышскому языку, необходимые для получения постоянного вида на жительство.
Планируется, что в окончательном чтении Сейм может принять решение о поправках 14 сентября. На срок принятия решения может повлиять дата голосования в Сейме за утверждение нового правительства.
Действующая редакция Закона об иммиграции предусматривает, что срок действия выданного гражданам России постоянного ВНЖ истекает 1 сентября 2023 года. Чтобы продолжать проживать в Латвии, им необходимо подать заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза (ЕС), а для его получения предоставить справку о знании государственного языка на уровне А2 и наличии финансовых ресурсов в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).
В последний момент перед истечением этого срока правительство поручило МВД подготовить поправки, которые предусматривали бы для граждан России еще два года, в течение которых они должны сдать экзамен по латышскому языку, чтобы легально оставаться в Латвии. Правительство приняло такое решение, поскольку пришло к выводу, что примерно 10 000 из 25 316 российских граждан, проживающих в Латвии с ВНЖ, не подали заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС, поэтому им придется покинуть страну.
Несмотря на предлагаемые поправки, с сентября граждане России должны получить как минимум временный ВНЖ. Как ранее заявили в PMLP, те граждане России, которые ничего не сделали для оформления своего статуса, со 2 сентября лишатся ВНЖ, а тем самым и социальных гарантий, полного доступа к медицинскому обслуживанию, не смогут работать легально и т. д., и PMLP начнет рассылать им письма с просьбой покинуть страну в течение 90 дней.
Поправки предусматривают, что граждане России должны подать заявление и необходимые документы для получения временного ВНЖ не позднее 30 марта 2024 года, уплатив государственную пошлину в размере 100 евро. Заявки будут рассмотрены PMLP в течение четырех месяцев.
Достаточными финансовыми средствами для получения временного ВНЖ будут считаться фактически имеющиеся у лица средства на проживание. Условие о необходимости полиса страхования здоровья при въезде и пребывании в Латвии на них не будет распространяться.
Заявления PMLP рассмотрит в течение четырех месяцев, и до дня вступления в силу окончательного постановления заявители получат право на пребывание и работу в Латвии. Временный ВНЖ будет выдан на два года.
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