Мэр Валмиеры отрицает причастность к расследуемому KNAB делу

Руководитель Валмиерской краевой думы Янис Байкс полностью отрицает причастность к делу, расследуемому Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в связи с предполагаемым незаконным получением 4 млн евро для самоуправления.
Байкс подтвердил, что в рамках уголовного процесса к нему применен статус лица с правом на защиту, но никаких ограничений занимать должность председателя думы не установлено.
Он не уточнил, является ли подозреваемым или лицом, в отношении которого начат уголовный процесс.
"Учитывая, что в муниципалитете много работы, я отказался от запланированного ранее отпуска и работаю", - сказал Байкс.
Он подчеркнул, что сотрудничает с правоохранительными органами, но не имеет права предоставлять дополнительную информацию по делу.
Мэр Валмиеры Янис Байкс был задержан во вторник, 12 сентября.
Ранее сообщалось, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) подозревает, что должностные лица Валмиерского самоуправления вместе с представителями нескольких предприятий совершили противоправные действия с целью незаконного получения более 4 млн евро из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР). Об этом агентству LETA сообщили в KNAB.
Во вторник, 12 сентября, KNAB провело уголовно-процессуальные действия в рамках ранее начатого уголовного процесса, в том числе более 20 обысков и допросы на нескольких объектах.
Дело завела 9 июня Европейская прокуратура (EPPO) и передала его в KNAB для досудебного расследования. Расследуется крупное мошенничество и злоупотребление служебным положением, что повлекло за собой серьезные последствия.
4 млн евро были получены самоуправлением для реализации проекта инфраструктуры здания в Валмиере.
По имеющейся у агентства LETA неофициальной информации, нарушения были выявлены на одном из этапов реализации проекта "Развитие индустриальных территорий в Валмиере".
Первый этап проекта был реализован в период с мая 2020 года по ноябрь 2022 года на финансирование в размере 4 млн евро. Второй этап реализован в период с декабря 2020 года по ноябрь 2022 года на финансирование в размере 5,75 млн евро.
В процессе фигурируют шесть человек, к которым применен статус лиц с правом на защиту.
В процессе фигурируют шесть человек, к которым применен статус лиц с правом на защиту. Более подробных комментариев KNAB не предоставляет.
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