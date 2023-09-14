Мэр Валмиеры отрицает причастность к расследуемому KNAB делу

Байкс подтвердил, что в рамках уголовного процесса к нему применен статус лица с правом на защиту, но никаких ограничений занимать должность председателя думы не установлено.

Он не уточнил, является ли подозреваемым или лицом, в отношении которого начат уголовный процесс.

"Учитывая, что в муниципалитете много работы, я отказался от запланированного ранее отпуска и работаю", - сказал Байкс.

Он подчеркнул, что сотрудничает с правоохранительными органами, но не имеет права предоставлять дополнительную информацию по делу.

Мэр Валмиеры Янис Байкс был задержан во вторник, 12 сентября.

Ранее сообщалось, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) подозревает, что должностные лица Валмиерского самоуправления вместе с представителями нескольких предприятий совершили противоправные действия с целью незаконного получения более 4 млн евро из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР). Об этом агентству LETA сообщили в KNAB.

Во вторник, 12 сентября, KNAB провело уголовно-процессуальные действия в рамках ранее начатого уголовного процесса, в том числе более 20 обысков и допросы на нескольких объектах.