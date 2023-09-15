Заблокирован новый TikTok-аккаунт блогера Максима Шейнина

Популярный латвийский видеоблогер Максим Шейнин рассказал RUS TVNET, что он вновь получил огромное количество жалоб на свои видео. В частности, на то, что его ролики содержат hate speech, или "язык вражды".
Максим предполагает, что это целенаправленная кампания против того, что он говорит в соцсетях.
Напомним, фишкой своих видео Шейнин называет иронию и сарказм. Популярность к нему пришла внезапно. Многие в Сети убеждены, что он проплаченный блогер. "И господин Кариньш и "Новое Единство" (Jaunā Vienotība) мне лично платят", - с улыбкой рассказывал он в программе RUS TVNET "Знаменитости XXI века: тиктокеры".
"Вот пытаюсь восстановить, опять посыпались бесконечные жалобы и обвинения в hate speech", - объяснил Максим.
С его слов, блокировка произошла после его ролика о Петре I и патриархе Кирилле.
В своем видео блогер указал, что" без западного влияния технологий и искусства Россия бы не вышла на новый уровень, которого она достигла при Петре I".
"Кстати, многие в России почему-то забывают, что Северная война - это не исключительно противостояние России и Швеции. Поэтому, если бы не западное влияние, не западные технологии, не западные специалисты, маловероятно, что Россия выиграла бы Северную войну".
Шейнин также заметил, что у самого патриарха Кирилла на руках часы за десятки тысяч долларов, он ездит на дорогих западных машинах и имеет яхты, но заявляет о "проклятом Западе".
Причиной блокировки, по мнению Максима, могут быть два варианта:
"1. Изменились внутренние правила ТикТока, которые стали более "жесткими" по отношению к блогерам. В особенности к тем, кто ведет политический или околополитический контент. Думаю, это на прямую связано с войной. Если раньше (в первые месяцы войны) контент был очень насыщенный на видео и кадры, теперь такое в ТикТоке сложнее увидеть. Думаю, платформа вносит ограничения на такого рода темы, и я, вполне возможно, нарушил внутренние правила.
2. Мы отчетливо можем видеть, как в последнее время российская пропаганда говорит о странах Балтии все чаще. Соловьев, Z-каналы все больше говорят о Латвии, особенно после атаки на Псков, ВНЖ и ситуации с русским языком. Поэтому им нужно активно действовать в медиапространстве, выступая с обзором на таких, как я, или же просто стараться жаловаться, чтобы вызвать блокировку".
Он также призывает обратить внимание на действие пропагандистской организации "Антифашисты Прибалтики", которая может быть причастна к блокировке его канала: "С одной стороны, я понимаю, что глупо тратить ресурс даже кремлеботов на меня, с другой же стороны, судя по активности российской пропаганды в сторону Балтии, это уже не кажется таким глупым решением".
Напомним, прошлый TikTok-аккаунт Максима Шейнина был заблокирован в конце августа 2023 года.
Видео: Последний ролик из заблокированного аккаунта Максима Шейнина
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!