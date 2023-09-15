Заблокирован новый TikTok-аккаунт блогера Максима Шейнина

"1. Изменились внутренние правила ТикТока, которые стали более "жесткими" по отношению к блогерам. В особенности к тем, кто ведет политический или околополитический контент. Думаю, это на прямую связано с войной. Если раньше (в первые месяцы войны) контент был очень насыщенный на видео и кадры, теперь такое в ТикТоке сложнее увидеть. Думаю, платформа вносит ограничения на такого рода темы, и я, вполне возможно, нарушил внутренние правила.



2. Мы отчетливо можем видеть, как в последнее время российская пропаганда говорит о странах Балтии все чаще. Соловьев, Z-каналы все больше говорят о Латвии, особенно после атаки на Псков, ВНЖ и ситуации с русским языком. Поэтому им нужно активно действовать в медиапространстве, выступая с обзором на таких, как я, или же просто стараться жаловаться, чтобы вызвать блокировку".