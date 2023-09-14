СМИ: компания из Литвы поставляет авиазапчасти в РФ, владелец это отвергает

Проанализировав данные российской таможни, "Важные истории" выяснили, что с марта 2022 года по март текущего года в Россию было ввезено оригинальных деталей для Boeing и Airbus на сумму не менее 18 млрд рублей (154 млн евро по курсу ЦБ РФ на 1 марта 2022 года, когда банк перестал публиковать курс рубля в связи с его нестабильностью).

Большая часть деталей ввозилась в Россию через ОАЭ, Китай и Турцию, но часть деталей также продавалась в Россию литовской компанией Right Direction Aero.

Российская компания I FLY Airlines приобрела у литовской фирмы детали самолетов. Были закуплены детали в Европы и США, в том числе для самолетов Boeing, на сумму более (1,5 млн евро). В комплект поставки входили датчики температуры, унитазы, винты, гайки и другие детали.

Директор и владелец Right Direction Aero Павел Чалапов рассказал "Важным историям", что детали были проданы компании Cargoline из Кыргызстана, а не российской авиакомпании I FLY Airlines.