СМИ: компания из Литвы поставляет авиазапчасти в РФ, владелец это отвергает

Литовская компания Right Direction Aero участвует в схеме, которая помогает России обходить санкции западных стран и получать детали самолетов, сообщает литовская общественная телекомпания LRT со ссылкой на российский проект журналистских расследований "Важные истории".
Проанализировав данные российской таможни, "Важные истории" выяснили, что с марта 2022 года по март текущего года в Россию было ввезено оригинальных деталей для Boeing и Airbus на сумму не менее 18 млрд рублей (154 млн евро по курсу ЦБ РФ на 1 марта 2022 года, когда банк перестал публиковать курс рубля в связи с его нестабильностью).
Большая часть деталей ввозилась в Россию через ОАЭ, Китай и Турцию, но часть деталей также продавалась в Россию литовской компанией Right Direction Aero.
Российская компания I FLY Airlines приобрела у литовской фирмы детали самолетов. Были закуплены детали в Европы и США, в том числе для самолетов Boeing, на сумму более (1,5 млн евро). В комплект поставки входили датчики температуры, унитазы, винты, гайки и другие детали.
Директор и владелец Right Direction Aero Павел Чалапов рассказал "Важным историям", что детали были проданы компании Cargoline из Кыргызстана, а не российской авиакомпании I FLY Airlines.
Компания Cargoline была зарегистрирована через месяц после того, как Россия начала повторное вторжение в Украину в феврале прошлого года, а из-за введенных санкций российские авиакомпании больше не могли получать детали для самолетов Boeing и Airbus.
В документах указано, что детали были вывезены в Кыргызстан, но данные таможни подтверждают, что они действительно отправились в Россию.
Чалапов подчеркнул, что владелец Cargoline заверил его в отсутствии связи с санкционными рынками и Россией. По словам Чалапова, детали самолетов были проданы компании при условии, что они не будут реэкспортированы в Россию.
Бухгалтер литовской компании рассказала LRT, что они прекратили сотрудничество после того, как возникли подозрения в деятельности компании из Кыргызстана.
"Я знаю только, что были какие-то подозрения, и отношения были прерваны. Остальное мне неизвестно", - сказала она, подтвердив, что на балансе Right Direction Aero не было российских компаний или денег, поступающих из России.
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