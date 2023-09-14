VBTAI комментирует поведение Угиса Кугиса по отношению к сыну в телешоу

Отсюда теоретически можно сделать вывод, что у ребенка в первый момент был шок, и мы еще не знаем, как последствия этого могут проявиться в дальнейшем.

Начиная с психосоматики, что, например, он может после такого потрясения стать плаксивым, плохо спать, из-за этого сильного переживания может чувствовать физическую боль в какой-то части тела.

Следующий аспект - мы видим на видео, что есть старший брат, который все это видит.

Фактически этим поступком родитель учит, что такое поведение - это нормально, что с другими можно обращаться подобным образом.

Это также очень тревожный сигнал о том, как мы учим ребенка разрешению конфликтов, состраданию и терпимости по отношению к другим".

"Конечно, мы не можем до конца знать, что послужило толчком к таким действиям со стороны отца, но что бы это ни было, мы также видим в кадре и другого родителя. И, конечно, трудно сказать, мог ли другой родитель отреагировать каким-то образом и сделать так, чтобы ребенка не бросили. Надо понимать, что в ситуации, когда с ребенком случается что-то плохое, ответственность несут оба родителя", - сказала представитель VBTAI Валентина Горбунова.