VBTAI комментирует поведение Угиса Кугиса по отношению к сыну в телешоу

В Сети быстро распространился видеофрагмент из программы Ģimene burkā, где ее участник Угис Кугис жестко бросает на кровать своего младшего сына, которому меньше полутора лет. Apollo.lv связался с заместителем начальника Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI) Валентиной Горбуновой, которая признала, что такое поведение недопустимо.
Уже сообщалось, что на кадрах видно, как Угис Кугис берет младшего сына и жестко бросает его на кровать, а его жена Линда просто сидит и смотрит, не проявляя никаких эмоций. Мальчик заплакал, а Угис сказал: "Что опять тебе не так?", на что Линда ответила, что он напуган. Тем временем старший сын наблюдал за ситуацией со стороны.
VBTAI комментирует ситуацию: "На самом деле в этом эпизоде есть несколько аспектов. Один из них - что такие действия взрослого могут сделать с ребенком, которому меньше полутора лет. Как видно в сюжете, ребенка бросили на кровать с достаточно большого расстояния, и
на самом деле это могло закончиться для ребенка достаточно плачевно.
Поступая таким образом, вы не можете предугадать, с какой силой ребенок ударится о кровать, и с тем же успехом он может удариться головой о стену, что может привести даже к переломам. Не хочу гадать, я не врач, но такое поведение могло повлечь за собой очень серьезные проблемы с физическим здоровьем ребенка. Если говорить о проблемах психического характера, то в сюжете видно, что малыш падает на кровать и через мгновение начинает плакать.
Отсюда теоретически можно сделать вывод, что у ребенка в первый момент был шок, и мы еще не знаем, как последствия этого могут проявиться в дальнейшем.
Начиная с психосоматики, что, например, он может после такого потрясения стать плаксивым, плохо спать, из-за этого сильного переживания может чувствовать физическую боль в какой-то части тела.
Следующий аспект - мы видим на видео, что есть старший брат, который все это видит.
Фактически этим поступком родитель учит, что такое поведение - это нормально, что с другими можно обращаться подобным образом.
Это также очень тревожный сигнал о том, как мы учим ребенка разрешению конфликтов, состраданию и терпимости по отношению к другим".
"Конечно, мы не можем до конца знать, что послужило толчком к таким действиям со стороны отца, но что бы это ни было, мы также видим в кадре и другого родителя. И, конечно, трудно сказать, мог ли другой родитель отреагировать каким-то образом и сделать так, чтобы ребенка не бросили. Надо понимать, что в ситуации, когда с ребенком случается что-то плохое, ответственность несут оба родителя", - сказала представитель VBTAI Валентина Горбунова.
"Если говорить о том, что мы собираемся делать с этой ситуацией, то речь идет о семье, о семейной среде. Чтобы оценить, есть ли у детей безопасные условия в семье с точки зрения воспитания, мы попросим в соответствующий Сиротский суд вмешаться, поговорить с родителями. В их компетенции посмотреть, можно ли разрешить эту ситуацию другими способами. Возможно, необходимо расширить знания о возрасте ребенка или о том, что такая ситуация может сделать с ребенком, а также о возможностях снижения стресса и т. д", - добавила она.
Создатели программы не обращались в VBTAI
Создатели программы не сообщили об этой ситуации в Государственную инспекцию по защите прав детей, а в тот день, когда это видео стремительно распространилось в Сети, инспекция попыталась связаться с каналом, но пока безрезультатно.
"Мы обратимся к создателям передачи. Даже если такой инцидент произошел во время съемок, нам все равно нужно говорить и работать над тем, чтобы этот эпизод не мог стать достоянием общественности, особенно учитывая, что у этого человека [Угиса Кугиса] достаточно много подписчиков в соцсетях", - отметили в VBTAI.
В инспекции подчеркивают, что, по их мнению, подобный эпизод не должен был появиться на телевидении. А если такой эпизод еще и транслировался на экранах телевизоров, то нужно было прокомментировать недопустимость такого поведения со стороны создателей программы.
"Необходимо дать обществу определенный сигнал о том, что, несмотря на то, что этот человек может быть кумиром или лидером какого-то общества, что
насилие в отношении ребенка недопустимо и что такое поведение в отношении ребенка может в худшем случае даже закончиться фатально", - указали в VBTAI.
"Кроме того, люди, которые снимали и монтировали эту сцену, по существу несут ответственность за эту ситуацию. Если мы посмотрим на это с точки зрения наилучших интересов ребенка, то закон говорит нам, что обязанностью каждого гражданина является защищать здоровье и безопасность ребенка и сообщать, если видят какие-либо нарушения. Мы должны понимать, что это история о ребенке.
Призыв создателям программы также подумать об интересах ребенка в долгосрочной перспективе, ведь этот сюжет есть в Сети и никогда не исчезнет. И подумать о том, какое влияние это может оказать на жизнь ребенка".
На вопрос Apollo.lv, обратился ли в VBTAI кто-то другой с информацией об увиденном, в инспекции утверждают, что нет, поэтому, пользуясь случаем, Горбунова отметила: "Призываю общественность не оставаться равнодушными! Если кто-то видит насилие над ребенком по телевидению, на улице или где-то еще, об этом нужно сообщить!".
Apollo.lv также обратился к каналу и создателям передачи. Канал дал ответ, подчеркнув, что создатели программы не видят противоправных действий, физической или эмоциональной жестокости по отношению к ребенку, которые могли бы причинить вред жизни или здоровью.
Комментарий создателей передачи: "Видео из цикла реалити-шоу о семейных отношениях Ģimene burkā вызвал резонанс в обществе. Воспитание детей - величайшая школа жизни для взрослых, потому что заставляет наблюдать за своим поведением со стороны, способствуя личностному и человеческому росту. Это человечно совершать ошибки в процессе воспитания, но обязанность каждого родителя – найти и усовершенствовать свои родительские навыки, чтобы произошедшие ситуации не повторялись.
Семья Кугиса участвует в шоу уже 5-й сезон, и по словам команды продюсеров, за это время они не увидели и не почувствовали признаков насилия над детьми, наоборот, между родителями и детьми сложились любящие и уважительные отношения.
Хотим обратить ваше внимание на то, что в процессе съемок создатели программы не увидели противоправного поведения, физической или эмоциональной жестокости по отношению к ребенку, которые могли бы причинить вред жизни или здоровью.
Находясь рядом с семьей Кугиса, съемочная группа и канал могут подтвердить, что общая окружающая среда и безопасность являются главным приоритетом семьи".
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