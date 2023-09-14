Маляр: Новости об освобождении Андреевки - "коммуникационный сбой"

Ранее в этот же день Маляр сообщила о продвижении ВСУ на Бахмутском направлении и освобождении Андреевки, после чего военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ опровергли эту информацию и назвали ее преждевременной.

"Подобные заявления вредны, они несут угрозу жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач", - отмечается в сообщении 3-й отдельной штурмовой бригады Украины (3ОШБ) в Telegram.

Тогда Маляр на своем Telegram-канале сообщила, что между несколькими источниками информации, которые докладывают с места событий, произошел "коммуникационный сбой". "В Андреевке имеется определенный успех и по состоянию на данный момент продолжаются тяжелые бои", - уточнила Маляр, написав, что ситуация в Андреевке "очень сложная и переменчивая".

Ранее о том, что войска РФ покинули не только Андреевку, но и Клещеевку, сообщали российские Z-каналы.

Очередное контрнаступление Украины началось летом 2023 года.

Ранее RUS TVNET опубликовал заметку на основании ошибочного сообщения Анны Маляр. Мы приносим извинения читателям.