"Царьград" - один из рупоров Кремля, который оправдывает войну России против Украины. Программа, в которой с ведущим Юрием Пронько беседовал бывший депутат от Латвии, была посвящена дискредитации президента Украины Владимира Зеленского.

Мамыкин утверждает, что знает Зеленского, но встречался с ним еще до того, как он стал президентом. По словам экс-депутата, Зеленский изменился и "превратился в кровавого клоуна".

В программе Мамыкина также расспросили о ситуации в Европе, на что он заявил: "Если бы были всенародно избранные президенты (...), один президент на весь Евросоюз, я абсолютно уверен, что Владимир Путин победил бы с большим отрывом".

Позднее выяснилось, что появлением Мамыкина на телеканале "Царьград" заинтересовалась в том числе Служба государственной безопасности Латвии (VDD).

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