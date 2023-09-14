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Андрей Мамыкин выступил в прокремлевской пропагандистской передаче

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Андрей Мамыкин в передаче на канале "Царьград"
Андрей Мамыкин в передаче на канале "Царьград" Фото: Ekrānuzņēmums no video.

11 сентября 2023 года кремлевский пропагандистский канал "Царьград" опубликовал передачу под названием "Запретить Россию, отменить Европу: кто и где устал от Украины?". Гостем программы стал бывший член Европарламента Андрей Мамыкин.

"Царьград" - один из рупоров Кремля, который оправдывает войну России против Украины. Программа, в которой с ведущим Юрием Пронько беседовал бывший депутат от Латвии, была посвящена дискредитации президента Украины Владимира Зеленского.

Мамыкин утверждает, что знает Зеленского, но встречался с ним еще до того, как он стал президентом. По словам экс-депутата, Зеленский изменился и "превратился в кровавого клоуна".

В программе Мамыкина также расспросили о ситуации в Европе, на что он заявил: "Если бы были всенародно избранные президенты (...), один президент на весь Евросоюз, я абсолютно уверен, что Владимир Путин победил бы с большим отрывом".

Позднее выяснилось, что появлением Мамыкина на телеканале "Царьград" заинтересовалась в том числе Служба государственной безопасности Латвии (VDD).

Подробнее читайте в материале в онлайн-журнале Klik уже завтра, 15 сентября.

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