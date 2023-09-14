Участие Мамыкина в пропагандистской прокремлевской передаче привлекло внимание VDD

В VDD заявили, что на данный момент воздерживаются от дальнейших комментариев.

Также латвийские СМИ сообщили, что VDD заинтересовались и публbкацией Мамыкина в Facebook, на которой сказано: "Если россиянам в ЕС нельзя въезжать на личных автомобилях, то о танках там ничего не сказано".

Как сообщалось, 11 сентября кремлевский пропагандистский канал "Царьград" опубликовал передачу под названием "Запретить Россию, отменить Европу: кто и где устал от Украины?". Гостем программы стал бывший член Европарламента Андрей Мамыкин.

"Царьград" - один из рупоров Кремля, который оправдывает войну России против Украины. Программа, в которой с ведущим Юрием Пронько беседовал бывший депутат от Латвии, была посвящена дискредитации президента Украины Владимира Зеленского.

Мамыкин утверждает, что знает Зеленского, но встречался с ним еще до того, как он стал президентом. По словам экс-депутата, Зеленский изменился и "превратился в кровавого клоуна".

В программе Мамыкина также расспросили о ситуации в Европе, на что он заявил: "Если бы были всенародно избранные президенты (...), один президент на весь Евросоюз, я абсолютно уверен, что Владимир Путин победил бы с большим отрывом".

Подробнее читайте в материале в онлайн-журнале Klik уже завтра, 15 сентября.