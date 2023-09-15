"Шина могла лопнуть полностью". На техосмотре не заметили заржавевшие детали

"Когда вел машину, внутри были также жена и ребенок. Шина могла лопнуть полностью, машину "рвануло" бы вправо. Точно бы куда-то врезался, все могло закончиться трагически. После этого сказали бы, что машина была в хорошем состоянии, так как только была на техосмотре", - отмечает мужчина.

Максим посмотрел под машину и заметил повреждения и много ржавчины. При помощи эвакуатора машину доставили в сервис, где размер повреждений открылся еще больше.

Расходы на эвакуатор и ремонт достигли почти 500 евро. Максим осознает, что купил пользованный автомобиль, однако не может поверить, что техосмотр закрыл глаза на такие повреждения.

В Дирекции безопасности дорожного движения (SCDD) проверили записи с камер и пришли к выводу, что инспектор техосмотра осуществлял трудовые обязанности как следует. Однако в то же время в CSDD указывают, что машина в таком состоянии не могла бы получить полноценное разрешение на участие в дорожном движении.

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