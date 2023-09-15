Видео ⟩ Муж премьера Эстонии после скандала попал в юмористическую передачу DW

В антивоенном еженедельном сатирическом сериале Deutsche Welle "Заповедник" была показана сцена, когда президент Польши Анджей Дуда строит кирпичную стену на границе с Беларусью и рассказывает об этом белорусскому диктатору Александру Лукашенко. "Мы тебя отрежем от Европы, замуруем наглухо, чтобы ты наш сигнал Минску лучше услышал", - объявил польский лидер.

В какой-то момент у Дуды кончаются кирпичи. К нему бежит Лукашенко с двумя кирпичами в руках и говорит: "Купите у меня!". Дуда отвечает, что не имеет никаких дел с белорусским президентом.

"Так не напрямую, а через мужа Каи Каллас", - отвечает Лукашенко.

Клип об Арво Халлике можно посмотреть на видео с 8:02 до 8:34.

Напомним, одна из самых ярких политиков Эстонии столкнулась с самым большим кризисом доверия за время своего премьерства. Большинство эстонцев считают, что Кая Каллас должна уйти в отставку - из-за скандала вокруг "российских связей" бизнеса ее мужа.

Скандал разразился после того, как эстонская пресса в конце августа узнала, что муж Каллас связан с фирмой, которая, в свою очередь, связана с бизнесом в России.

После нападения России на Украину Каллас стала одним из самых заметных политиков в коалиции союзников Украины, и скандал вокруг нее тут же попал и на страницы больших мировых изданий.

Сама Каллас уходить в отставку не намерена.