ЕС: Косово препятствует нормализации отношений с Сербией

Евросоюз обвинил Косово в том, что оно препятствует нормализации отношений с Сербией. "Сегодня оказалось невозможным преодолеть разногласия", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель после переговоров вечером в четверг, 14 сентября, в Брюсселе с премьер-министром Косово Альбином Курти и президентом Сербии Александаром Вучичем.

По словам Борреля, Курти не готов предоставить косовским сербам более широкую автономию, хотя Приштина обещала сделать это в рамках 10-летнего диалога с Сербией, проходящего под эгидой ЕС. На встрече с Вучичем Курти требовал, чтобы перед тем, как предоставить косовским сербам более широкую автономию, Сербия признала независимость Косово.

Жесткая позиция Косово

Как сообщил Жозеп Боррель, он предложил Курти и Вучичу параллельно выполнить эти взаимные требования, но Вучич согласился на это, а Курти не поддержал предложение.

Косово в 2008 году в одностороннем порядке отделилось от Сербии. Правительство в Белграде не признает независимости Косово. Более 90 процентов населения Косово составляют этнические албанцы. В северной части Косово большинство составляют сербы, не признающие правительство в Приштине. В нынешнем году конфликт обострился и привел к насилию.