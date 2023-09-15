ЧВК "Вагнер" объявили в Британии террористической организацией. Почему сейчас и какой смысл?

Министерство иностранных дел ранее ввело санкции против группы, включая заморозку активов Пригожина и нескольких его командиров. Однако председатель комитета по иностранным делам и член парламента от консерваторов Алисия Кернс заявила в июле, что санкций недостаточно и Великобритании необходимо объявить «Вагнера» вне закона.

Продолжает ли «Вагнер» представлять угрозу международной безопасности?

По мнению британского правительства, да, поэтому ЧВК и решили объявить вне закона.

Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, кому-то может показаться, что меры в отношении наемников были введены слишком поздно, спустя более чем год после того, как прозвучали первые призывы объявить их террористической организацией, и что британскому правительству следовало бы положить конец их деятельности, еще когда ЧВК была на пике своей активности.

Действительно, сегодня «Вагнер» куда слабее, чем три месяца назад, когда наемники подняли мятеж и пошли маршем на Москву. С тех пор Кремль сильно прижал эту организацию, заставил сдать тяжелые вооружения и подписать новые контракты с Министерством обороны.

Вагнеровцы уже не воюют в Украине: кто-то перебрался в Беларусь, кто-то уехал в Африку, другие наемники подписали армейские контракты или вовсе разъехались по домам.

ЧВК фактически была обезглавлена, когда в загадочной авиакатастрофе в августе погибли Евгений Пригожин, его заместитель и финансовый директор. По мнению Запада это была месть Путина за попытку мятежа, однако сам Кремль, разумеется, категорически отрицает свою причастность к гибели руководства ЧВК.

И все же, как подчеркивает Гарднер, «Вагнер» остается серьезной и потенциально разрушительной силой в тех странах, где эта организация продолжает присутствовать и действовать. В частности, Польша и страны Балтии опасаются, что вагнеровцы могут попытаться устроить провокации на их границах с Беларусью. А в ряде стран Западной Африки наемники ЧВК фактически вытеснили находившиеся там французские войска.