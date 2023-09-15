ЧВК "Вагнер" объявили в Британии террористической организацией. Почему сейчас и какой смысл?

Правительство Великобритании сообщило, что российская ЧВК "Вагнер" с 15 сентября включена в список террористических организаций и запрещена. Это означает, что не только членство в "Вагнере", но и поддержка этой ЧВК стали незаконными.
«Решение вступает в силу немедленно, и в соответствии с ним, принадлежность к группе Вагнера или ее активная поддержка в Великобритании является уголовным преступлением с тюремным заключением на срок до 14 лет, которое может сочетаться или заменяться штрафом», — сообщает официальный сайт британского правительства.
Проект постановления, основанный на Законе о борьбе с терроризмом 2000 года, был в среду принят британским парламентом.
«Продолжающаяся дестабилизирующая деятельность „Вагнера“ лишь продолжает служить политическим целям Кремля», — заявляла ранее министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман.
По ее словам, ЧВК погибшего в авиакатастрофе Евгения Пригожина был «военным инструментом насилия и разрушения», которым пользовалась путинская Россия, поэтому деятельность «Вагнера» в Украине и в Африке по-прежнему представляет «угрозу глобальной безопасности».
«Они однозначно террористы — и постановление о запрете ясно дает это понять в законодательстве Великобритании», — заключила министр.
ЧВК «Вагнера» сыграла ключевую роль в российском вторжении в Украину, а также действовала в Сирии и странах Африки, включая Ливию и Мали. Ее наемников обвиняют в многочисленных преступлениях, включая убийства и пытки украинских граждан.
О том, что Британия намерена внести «Вагнер» в список террористов, стало известно еще весной. Как писала газета Times, после неудавшегося мятежа в конце июня британские власти отложили этот вопрос, поскольку заявления российского президента Владимира Путина о том, что наемники финансировались из российского бюджета, могли нести дополнительные дипломатические и юридические риски.
В конце июля комитет по международным делам Палаты общин раскритиковал правительство за отсутствие внятной стратегии по борьбе с ЧВК «Вагнер».
Будущее ЧВК оказалось под вопросом в июне, когда ее лидер возглавил неудавшийся мятеж против российского военного и политического руководства.
Два месяца спустя, 23 августа Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе при невыясненных обстоятельствах. А в конце августа Financial Times сообщала, что Британия признает «Вагнер» террористами в ближайшие недели.
После этого решения участие в деятельности организации, поддержка, ношение символики и посещение мероприятий ЧВК станут в Британии уголовными преступлениями.
Принятый парламентом закон также позволит классифицировать активы «Вагнера» как собственность террористов и конфисковывать их.
Название «Вагнера» было добавлено в приложение к закону, в котором перечислены другие запрещенные в Великобритании организации, такие как ХАМАС и «Боко харам».
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Закон о терроризме 2000 года, на основании которого принимается решение, дает министру внутренних дел право запретить организацию, если он считает, что она причастна к терроризму.
В соответствии с запретом выражение даже поддержки целей ЧВК и демонстрация ее флага или логотипа станет уголовным преступлением, за которое можно будет получить до 14 лет тюремного заключения или штраф в размере до 5 тысяч фунтов.
Любые активы «Вагнера» в британской юрисдикции будут рассматриваться как «террористическая собственность» и изыматься. Тысячи украинцев, пострадавших от действий «Вагнера», в теории смогут требовать компенсации через британские суды за счет этих активов.
Адвокат Джейсон Маккью, старший партнер юридической фирмы McCue & Partners, вел публичную кампанию в интересах украинцев, добиваясь от правительства именно такого решения. По его словам, признание «Вагнера» террористической организацией «сделает почти невозможными операционную, финансовую и логистическую деятельность этой постмодернистской террористической организации».
Ранее в этом году теневой министр иностранных дел Лейбористской партии Дэвид Ламми призвал правительство объявить ЧВК вне закона, поскольку она «несет ответственность за ужасающие зверства в Украине и во всем мире».
Приветствуя проект постановления о запрете, Ламми накануне заявил в социальных сетях: «Это уже давно назрело, но можно только приветствовать, что правительство наконец-то приняло меры. Теперь правительству следует добиваться создания специального трибунала для преследования Путина».
Министерство иностранных дел ранее ввело санкции против группы, включая заморозку активов Пригожина и нескольких его командиров. Однако председатель комитета по иностранным делам и член парламента от консерваторов Алисия Кернс заявила в июле, что санкций недостаточно и Великобритании необходимо объявить «Вагнера» вне закона.
Продолжает ли «Вагнер» представлять угрозу международной безопасности?
По мнению британского правительства, да, поэтому ЧВК и решили объявить вне закона.
Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, кому-то может показаться, что меры в отношении наемников были введены слишком поздно, спустя более чем год после того, как прозвучали первые призывы объявить их террористической организацией, и что британскому правительству следовало бы положить конец их деятельности, еще когда ЧВК была на пике своей активности.
Действительно, сегодня «Вагнер» куда слабее, чем три месяца назад, когда наемники подняли мятеж и пошли маршем на Москву. С тех пор Кремль сильно прижал эту организацию, заставил сдать тяжелые вооружения и подписать новые контракты с Министерством обороны.
Вагнеровцы уже не воюют в Украине: кто-то перебрался в Беларусь, кто-то уехал в Африку, другие наемники подписали армейские контракты или вовсе разъехались по домам.
ЧВК фактически была обезглавлена, когда в загадочной авиакатастрофе в августе погибли Евгений Пригожин, его заместитель и финансовый директор. По мнению Запада это была месть Путина за попытку мятежа, однако сам Кремль, разумеется, категорически отрицает свою причастность к гибели руководства ЧВК.
И все же, как подчеркивает Гарднер, «Вагнер» остается серьезной и потенциально разрушительной силой в тех странах, где эта организация продолжает присутствовать и действовать. В частности, Польша и страны Балтии опасаются, что вагнеровцы могут попытаться устроить провокации на их границах с Беларусью. А в ряде стран Западной Африки наемники ЧВК фактически вытеснили находившиеся там французские войска.
По мнению аналитиков, управление наемниками может взять на себя российская военная разведка — ГРУ — и переключить их с прямого участия в военных действиях на кибератаки и скрытые операции.