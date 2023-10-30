В Нальчике подожгли строящийся еврейский культурный центр

В столице Кабардино-Балкарской Республики Нальчике произошел пожар в строящемся Еврейском религиозном национально-культурном общинном центре, сообщили в воскресенье, 29 октября, Telegram-каналы "ЧП Нальчик" и Mash Gor со ссылкой на местных жителей, а позднее - РИА "Новости" со ссылкой на неназванного собеседника.

По данным РИА "Новости", причиной пожара стал поджог. "На стройке еврейского культурного центра в Нальчике неизвестные подожгли несколько автомобильных покрышек и нанесли на одной из стен надпись экстремистского характера. Огонь быстро потушили, никто не пострадал", - цитирует агентство источник в правоохранительных органах региона.

На фотографиях с места пожара видно, что на стене стройки написали "смерть яхудам" ("еврей" по-арабски. - Ред.). Источник РИА "Новости" в правоохранительных органах региона утверждает, что по факту поджога начата проверка. Официально об этом не сообщалось.

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