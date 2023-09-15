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Бывшие боевики ЧВК "Вагнер" не могут устроиться на работу и винят власти РФ

rus.tvnet.lv
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Бывшие наемники ЧВК "Вагнер"
Бывшие наемники ЧВК "Вагнер" Фото: AP/Scanpix

Бывших наемников ЧВК "Вагнер" массово лишают возможности трудоустроиться. Ни силовые структуры, ни оборонные предприятия не принимают их на работу, сообщает украинское СМИ "Униан".

Бывшие наемники ЧВК "Вагнер" и их семьи беспокоятся тем, что им пришлось сменить профессию. После вывода ЧВК "Вагнер" из Украины большинству наемников были предоставлены отпуска. После этого они рассчитывали, что отправятся в другие горячие точки.

"Но в конце августа в чатах "вагнеровцев" распространилось аудиосообщение с призывом искать работу в других сферах по причине конкуренции ЧВК с Минобороны в Африке и на Ближнем Востоке", - пишет Telegram-канал "Можем объяснить".

Теперь бывшие наемники Евгения Пригожина, которые активно участвовали в войне России против Украины, больше не нужны российской армии. Бывшие наемники устраиваются на строительство, водят такси и изготавливают двери.

Светлана, мать одного из наемников рассказала, что ее сын планировал устроиться на новый завод дронов-камикадзе. Но бумага о помиловании бывшему зеку не помогла.

"Сказали, вам лучше другое место поискать. Даже заявление не взяли", - рассказала Светлана. 

То же самое произошло и с мужем Татьяны из Тюменской области, который также является бывшим заключенным.

"Пробовал устроиться на завод, служба безопасности отказала без объяснения. Сейчас работает в такси, без оформления", - сказала Татьяна Telegram-каналу.

Авторы Telegram-канала "Можем объяснить" обратились в агентство, которое помогает с трудоустройством на заводе, где производятся двигатели для военных самолетов.

По словам представителя компании, служба безопасности не допускает кандидатов, имеющих судимости за кражу, наркотики и убийства. То же самое касается и помилованных. Об отказе рассказали и другие компании.

Возможности работать в сфере общественного питания у бывших наемников тоже нет. Агентство по трудоустройству отметило, что "может на курьера возьмут".

Бывшие боевики и их родственники обвинили российские власти в очередной лжи: "Обещали жизнь с чистого листа. Но они не сдержали своих обещаний", - заявили родственники бывшего наемника.

До полномасштабного вторжения России в Украину наемники ЧВК "Вагнер" действовали в основном в африканских странах.

Однако с февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину, боевики стали активными участниками войны. Наемники Пригожина были особенно заметны в боях за Бахмут, который российские войска атаковали несколько месяцев.

После Евгений Пригожин организовал мятеж, и наемники двинулись на Москву. Попытка государственного переворота длилась менее 24 часов. Пригожин остановил свою колонну за 200 км от Москвы. 

В августе самолет Евгения Пригожина потерпел крушение над Тверской областью РФ - Пригожин был признан погибшим.

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