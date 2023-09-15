Бывшие боевики ЧВК "Вагнер" не могут устроиться на работу и винят власти РФ

Бывшие наемники ЧВК "Вагнер" и их семьи беспокоятся тем, что им пришлось сменить профессию. После вывода ЧВК "Вагнер" из Украины большинству наемников были предоставлены отпуска. После этого они рассчитывали, что отправятся в другие горячие точки.

"Но в конце августа в чатах "вагнеровцев" распространилось аудиосообщение с призывом искать работу в других сферах по причине конкуренции ЧВК с Минобороны в Африке и на Ближнем Востоке", - пишет Telegram-канал "Можем объяснить".

Теперь бывшие наемники Евгения Пригожина, которые активно участвовали в войне России против Украины, больше не нужны российской армии. Бывшие наемники устраиваются на строительство, водят такси и изготавливают двери.

Светлана, мать одного из наемников рассказала, что ее сын планировал устроиться на новый завод дронов-камикадзе. Но бумага о помиловании бывшему зеку не помогла.

"Сказали, вам лучше другое место поискать. Даже заявление не взяли", - рассказала Светлана.

То же самое произошло и с мужем Татьяны из Тюменской области, который также является бывшим заключенным.