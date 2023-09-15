Видео ⟩ Поврежденную велодорожку в Риге не ремонтируют месяцами

В последний раз строителей видели на объекте в мае. Они собрали большую часть своей техники и оборудования и уехали. Асфальтированная улица и велодорожка изменились до неузнаваемости. Жители несколько раз сообщали о этом в муниципалитет, но работы так и не возобновились.

В окрестностях передача заметила несколько металлических изделий, которые использовались в строительных работах. По данным информационного стенда, в этом месте проведены работы по расширению инженерных сетей.

Каждый житель, с которым встретилась передача, выражает возмущение по поводу повреждения велодорожки.

Рижская дума не комментирует состояние велодорожки, заявляя, что вопросы следует адресовать муниципальному предприятию Rīgas ūdens.

"В мае подрядчик неожиданно прекратил работу. Теперь ситуация такова, какова она есть. Подрядчик исчез. Мы разрываем контракт и параллельно ведем переговоры о медиации, чтобы, возможно, прийти к мировому соглашению. По имеющейся у нас информации, у подрядчика есть серьезные, если не сказать непреодолимые, проблемы. Фактически мы проводим тендер на поиск других строителей, которые завершат работы", - рассказали в Rīgas ūdens.

Первоначально предполагалось, что работы завершатся в августе, их стоимость должна была составить почти два с половиной миллиона евро. Подрядчик ReRe vide задолжал государству 250 тысяч евро, и инициировал процесс правовой защиты.

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