Публициста Станислава Белковского и журналиста Илью Шепелина объявили "иноагентами"

Белковский ведет каналы в телеграме и на YouTube (около 160 тысяч подписчиков) и критикует войну против Украины, еще раньше он начал критиковать российские власти, а в 2000-е был лоялен к Кремлю и участвовал в кампании против ЮКОСа.

Шепелин работал в различных изданиях, в том числе на телеканале «Дождь», который власти объявили сначала «иноагентом», а затем нежелательной в России организацией. Вместе с журналистом Андреем Захаровым (также в реестре «иностранных агентов») ведет YouTube-стримы и разоблачает российскую пропаганду.

В пресс-релизе Минюста сказано, что Белковский «осуществлял пропагандистскую антигосударственную деятельность, направленную на формирование негативного образа РФ и дискредитацию специальной военной операции на Украине» (так в России называют войну).

Шепелину поставили в вину то, что он распространял якобы недостоверную информацию о решениях властей, а также вел «активное взаимодействие» с «иностранными агентами». Оба живут не в России, напомнило министерство.

Также в список добавлены Евгений Кочегин, бывший координатор штаба Алексея Навального в Волгограде (штабы Навального в России были объявлены экстремистскими и запрещены), журналист Кирилл Седов (ведущий «Ходорковский Live») и военный эксперт Юрий Федоров. Их включили в реестр за критику войны и властей.

В прошлую пятницу, 8 сентября, Минюст причислил к «иноагентам» шесть человек, включая лидера группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова, а также журналистов Андрея Мальгина и Мумина Шакирова.

До этого Минюст пополнял реестр 1 сентября, внеся в него восемь человек, в том числе главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова, экономиста Константина Сонина, комика Руслана Белого и радиоведущую Ксению Ларину, а также антивоенное этническое движение «Новая Тыва».