Видео ⟩ Лайма Вайкуле о встрече с Путиным: "Он хорошо умел притворяться"

"Он просто сошел с ума. Вы понимаете, что он на себя взял невероятную ответственность!.. Он в ответе не только перед людьми, он в ответе перед каждым деревцем, перед каждой лисицей, зайчиком, муравьем, он в ответе перед всей планетой. Потому что он уничтожает не просто Украину, не просто людей, он уничтожает то, что создал Бог", - заявила Вайкуле в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.

Певица заявила, что Путин совершил страшный грех. При этом она не понимает, как диктатор не боится всей ответственности за свои действия.

"Это невероятная ответственность, страшнейший грех, вот так скажем... Я смотрю, иногда в новостях показывают, Путина, и я думаю, ну сколько может этот человек в себя вселить греха, сколько в нем греха, он совсем не боится. Значит, он сошел с ума", - говорит певица.