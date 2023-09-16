Видео ⟩ Лайма Вайкуле о встрече с Путиным: "Он хорошо умел притворяться"

Певица Лайма Вайкуле открыто рассказала, что думает о российском президенте Владимире Путине, сообщает украинское издание УНИАН.
"Он просто сошел с ума. Вы понимаете, что он на себя взял невероятную ответственность!.. Он в ответе не только перед людьми, он в ответе перед каждым деревцем, перед каждой лисицей, зайчиком, муравьем, он в ответе перед всей планетой. Потому что он уничтожает не просто Украину, не просто людей, он уничтожает то, что создал Бог", - заявила Вайкуле в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.
Певица заявила, что Путин совершил страшный грех. При этом она не понимает, как диктатор не боится всей ответственности за свои действия.
"Это невероятная ответственность, страшнейший грех, вот так скажем... Я смотрю, иногда в новостях показывают, Путина, и я думаю, ну сколько может этот человек в себя вселить греха, сколько в нем греха, он совсем не боится. Значит, он сошел с ума", - говорит певица.
Вайкуле рассказывает, что много лет назад, когда она встретилась с Путиным, он произвел на нее "хорошее впечатление". Певица отметила, что уже тогда российский лидер научился притворяться.
"Я была знакома [с Путиным], мы выступали перед всеми президентами, когда началась перестройка. (...) Путин, в частности оставлял хорошее впечатление, он хорошо умел притворяться. Но это все уже теперь неважно. Если даже он хоть что-то сделал хорошее, оно все перечеркнуто сегодня", - добавила Вайкуле.
В июне певица рассказала, что разорвала все связи с друзьями из России.
На вопрос, каковы ее отношения с российскими друзьями после вторжения РФ в Украину 24 февраля прошлого года, Вайкуле ответила: "Ни с кем больше нет контактов. Сейчас это невозможно, и я не знаю, будет ли это когда-либо".
Чего нельзя сказать об Алле Пугачевой и Максиме Галкине - у них троих тесная связь. "Я просто знаю их мнение. Что мы ищем в друзьях? Чтобы мы думали одинаково - одинаково оценивали плохое и хорошее. Когда это исчезает - нет доверия, так исчезают друзья и знакомые", - отметила Вайкуле.
Видео: Полное интервью с Лаймой Вайкуле
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