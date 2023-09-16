Liepājas autobusu parks в субботу отменил 17 автобусных рейсов

Компания отменила рейсы:

Лиепая - Бунка - Приекуле в 5:45 утра;

Лиепая - Рига в 6 утра;

Приекуле - Бунка - Лиепая (улица Куршу) и Лиепая - Рига в 7:30;

Лиепая - Рига в 11:00;

Рига - Лиепая в 13:20;

Лиепая (улица Куршу) - Отаньки - центр Ницы в 14:00;

Лиепая (улица Куршу) - Априки - Айзпуте в 14:45;

Лиепая - Рига в 15:05;

центр Ницы - Отаньки - Лиепая (улица Куршу) в 15:35;

Лиепая (улица Куршу) - Гробиня - Тиси - Айзпуте в 16:00;

Айзпуте - Тиси - Гробиня - Лиепая (улица Куршу) в 17:00;

Айзпуте - Априки - Лиепая (улица Куршу) в 17:10;

Рига - Лиепая в 18:00;

Лиепая - Бернати - центр Ницы - почта Отаньки в 18:30;

почта Отаньки - центр Ницы - Бернати - Лиепая в 19:32;

Лиепая - Ница в 20:40;

и Рига - Лиепая в 21:30.

В Liepājas autobusu parks поясняют, что рейсы отменены из-за нехватки водителей автобусов.

Как сообщалось, Liepājas autobusu parks в августе не выполнил ряд рейсов на "Пририжском" участке, в том числе большинство рейсов в направлении Кекавы. В сентябре были отменены несколько рейсов в окрестностях Огре, а также в Лиепаю и обратно.

Оборот Liepājas autobusu parks в прошлом году составил 17,839 миллиона евро, что на 15,8% больше, чем годом ранее, прибыль предприятия снизилась в несколько раз и составила 190,731 евро.

В марте 2022 года в деятельности Liepājas autobusu parks Советом по конкуренции было констатировано нарушение Закона о конкуренции.

Миноритарным акционером предприятия (34,85%) является Лиепайское самоуправление, 59,83% акций принадлежат SIA LAP1R, которым, по данным Firmas.lv, опосредованно владеют семьи Андриса Шкеле (67%) и Айнара Шлесерса (33%).