Liepājas autobusu parks в субботу отменил 17 автобусных рейсов

Пассажирский перевозчик AS Liepājas autobusu parks в субботу, 16 сентября, отменил 17 автобусных рейсов в и из Лиепаи, сообщается на сайте Дирекции автомобильного транспорта.
Компания отменила рейсы:
- Лиепая - Бунка - Приекуле в 5:45 утра;
- Лиепая - Рига в 6 утра;
- Приекуле - Бунка - Лиепая (улица Куршу) и Лиепая - Рига в 7:30;
- Лиепая - Рига в 11:00;
- Рига - Лиепая в 13:20;
- Лиепая (улица Куршу) - Отаньки - центр Ницы в 14:00;
- Лиепая (улица Куршу) - Априки - Айзпуте в 14:45;
- Лиепая - Рига в 15:05;
- центр Ницы - Отаньки - Лиепая (улица Куршу) в 15:35;
- Лиепая (улица Куршу) - Гробиня - Тиси - Айзпуте в 16:00;
- Айзпуте - Тиси - Гробиня - Лиепая (улица Куршу) в 17:00;
- Айзпуте - Априки - Лиепая (улица Куршу) в 17:10;
- Рига - Лиепая в 18:00;
- Лиепая - Бернати - центр Ницы - почта Отаньки в 18:30;
- почта Отаньки - центр Ницы - Бернати - Лиепая в 19:32;
- Лиепая - Ница в 20:40;
- и Рига - Лиепая в 21:30.
В Liepājas autobusu parks поясняют, что рейсы отменены из-за нехватки водителей автобусов.
Как сообщалось, Liepājas autobusu parks в августе не выполнил ряд рейсов на "Пририжском" участке, в том числе большинство рейсов в направлении Кекавы. В сентябре были отменены несколько рейсов в окрестностях Огре, а также в Лиепаю и обратно.
Оборот Liepājas autobusu parks в прошлом году составил 17,839 миллиона евро, что на 15,8% больше, чем годом ранее, прибыль предприятия снизилась в несколько раз и составила 190,731 евро.
В марте 2022 года в деятельности Liepājas autobusu parks Советом по конкуренции было констатировано нарушение Закона о конкуренции.
Миноритарным акционером предприятия (34,85%) является Лиепайское самоуправление, 59,83% акций принадлежат SIA LAP1R, которым, по данным Firmas.lv, опосредованно владеют семьи Андриса Шкеле (67%) и Айнара Шлесерса (33%).
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