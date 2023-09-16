Вчера, 15 сентября, спасатели помогли выбраться из леса двум заблудившимся людям, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В 16 часов спасатели отправились в Гибульскую волость Талсинского края, а незадолго до 22 часов - в район улицы Талсу в Вентспилсе. С человеком, заблудившимся в Гибульской волости, спасатели и сотрудники Государственной полиции связались по телефону, а также включили звуковой сигнал автоцистерны и ехали вдоль леса до тех пор, пока мужчина не сообщил по телефону, что слышит звуковой сигнал. После этого спасатели вошли в лес, включив бензопилу для того, чтобы ее звуковым сигналом указать заблудившемуся направление для выхода из леса, и через некоторое время заблудившийся вышел на звук.
Заблудившийся в Вентспилсе мужчина своими силами из леса выбраться не смог, поэтому спасатели использовали для его поиска дрон с инфракрасной камерой и осветительным оборудованием. Спустя некоторое время мужчина был найден и выведен из леса.
Как обезопасить себя, отправляясь в лес?
VUGD напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности при посещении леса: необходимо брать с собой заряженный мобильный телефон и, по возможности, не отправляться в лес в одиночку.
В полдень в службу поступила просьба о помощи из Яуналуксненской волости Алуксненского края, где в лесу мужчина почувствовал себя плохо. Спасатели вынесли мужчину из леса на носилках и передали его медикам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).
В минувшие сутки в 15:46 пожарные выехали на проспект Яунциема в Риге, где открытым пламенем горели чердак и крыша одноэтажной хозпостройки на площади 200 кв. м. Работы по тушению были завершены к 21:00.
Сегодня в половине седьмого утра на улице Вецмилгравья в Риге пожарные спасли из задымленной квартиры пятиэтажного жилого дома человека, который пострадал при пожаре. Причиной задымления стала оставленная на плите без присмотра еда.
За прошедшие сутки в VUGD поступило 55 вызовов: 14 на пожаротушение, 29 на спасательные работы, еще 12 вызовов оказались ложными.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!