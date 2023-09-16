Спасатели помогли выбраться из леса двум заблудившимся

В 16 часов спасатели отправились в Гибульскую волость Талсинского края, а незадолго до 22 часов - в район улицы Талсу в Вентспилсе. С человеком, заблудившимся в Гибульской волости, спасатели и сотрудники Государственной полиции связались по телефону, а также включили звуковой сигнал автоцистерны и ехали вдоль леса до тех пор, пока мужчина не сообщил по телефону, что слышит звуковой сигнал. После этого спасатели вошли в лес, включив бензопилу для того, чтобы ее звуковым сигналом указать заблудившемуся направление для выхода из леса, и через некоторое время заблудившийся вышел на звук.