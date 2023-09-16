Видео ⟩ Спор в Марупе: самоуправление строит тротуар якобы на частной земле

В Марупе разгорелся спор между самоуправлением и землевладельцами, которые уверены, что планы края построить тротуар на их земле, по сути, сокращают принадлежащий им земельный участок, сообщает 4. studija.
Самоуправление проблему не видит, поясняя, что тротуар строят на красных линиях улиц и владельцы должны смириться с тем, что на их земле есть обременение, и никаких компенсаций за это им не полагается.
Сейчас строительные работы ведутся, но тротуар на перекрестке улиц Аболу и Приекулю толком никуда не ведет, так как дальше уже тротуаров нет. В плане развития и там намечено проложить тротуары, правда - неизвестно когда.
А владельцы соседнего участка решили продолжать бороться, так как считают, что их участок просто отбирают, чтобы проложить тротуар без какого-либо согласования.
Подробнее смотрите в сюжете!