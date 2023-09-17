Под Вентспилсом столкнулись четыре автомобиля. Погиб человек

Около 21:00 на шоссе Вентспилс - Колка (Р124) в Таргалской волости Вентспилсского края при неизвестных обстоятельствах произошло столкновение четырех автомобилей - трех автомобилей Audi и одного BMW.

По данным полиции, пять человек с травмами доставлены в медицинское учреждение. Позже один человек в медицинском учреждении скончался.

В субботу зарегистрировано 117 дорожно-транспортных происшествий - 64 в Рижском районе, 24 в Земгале, по 11 в Курземе и Латгале, и семь ДТП в Видземе.

В Рижском районе зарегистрировано 11 пострадавших в результате ДТП, в Земгале и Курземе - по семь пострадавших, а в Видземе и Латгале - по двое. Двумя из пострадавших были водителями электросамокатов, трое - пешеходами и еще двое - велосипедистами.

Вчера на водителей, превысивших скорость, был составлен 161 протокол - в Видземе оштрафован 71 водитель, в Земгале - 31, в Курземе - 29, в Латгале - 16, в Рижском районе - 14. Пятеро водителей были оштрафованы за агрессивное вождение.

Всего вчера полиция составила 360 протоколов за нарушение правил дорожного движения.