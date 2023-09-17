Из-за веломарафона в Риге возникли основательные заторы

Кроме того, с 12:45 до 16:30 закрыто движение на Южном мосту, по направлению в Пардаугаву от съезда на улице Краста до улицы Баускас, обеспечивая при этом движение общественного транспорта по левой полосе.

Фото: Ekrānuzņēmumus no Twitter

В свою очередь с 13 до 17 часов движение закрыто на улице Баускас, от кольца Южного моста до улицы Мукусалас, на улице Мукусалас от улицы Баускас до Каменного моста, от ротационного кольца улицы Мукусалас под Островным мостом, в туннеле Каменного моста, на улице Триядибас, на Ранька дамбис, организуя двустороннее сообщение по встречной полосе, на Баласта дамбис, на Вантовом мосту, обеспечивая движение общественного транспорта на левой полосе.

Во время мероприятия в нескольких местах запрещена остановка и стоянка транспортных средств, а оставленные автомобили будут перемещены на ближайшую стоянку.

Во время мероприятия Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией может ограничить и закрыть движение на велосипедных маршрутах.