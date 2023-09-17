Напряженное завершение формирования правительства: министры в последний момент и задержание Байкса

Обязательство Эвики Силини создать правительство до середины сентября было выполнено в последний момент, так как с некоторыми министрами переговоры состоялись всего за несколько дней до голосования в Сейме, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
На торжественное заседание Кабинет министров, состоящий из "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян и "Прогрессивных" собрался во второй половине дня 15 сентября. Этому сроку не помешали ни тот факт, что за три дня до утверждения правительства еще не был произведен раздел сфер между партиями, ни деятельность Европейской прокуратуры и KNAB в Валмиерской думе. Ее председатель Янис Байкс был задержан и заставил понервничать своих коллег в правлении "Нового Единства", из которого он вышел вечером перед голосованием в Сейме.
Именно за двое суток до предстоящего голосования о новом правительстве кандидат в премьеры Силиня наконец назвала всех потенциальных министров. На публичные дискуссии о названных в последний момент кандидатах времени фактически не оставалось, и было довольно ясно, что мнения будут выслушаны, однако в составе правительства ничего не изменится - в противовес, например, прозвучавшим неделей ранее возражениям против Гунара Катриса (СЗК) в качестве министра культуры.
Президент Эдгар Ринкевич, утром в среду узнавший от Силини состав правительства, согласился, что его можно было огласить и по меньшей мере на пару дней раньше, однако поспешил успокоить, что журналисты смогут поговорить с министрами уже после утверждения правительства. "Фактически в Кабинете министров будут люди, которые все-таки прошли через выборы, а значит - прошли через определенное сито оценки в процессе выборов в Сейм. Эти политики работали как в коалиции, так и в оппозиции. Многие министры продолжают работу. Поэтому я все-таки не могу сказать, что это абсолютно неизвестные люди".
Нужно добавить, что ясности до утра среды не было не только о кандидатах в министры, но и о разделении портфелей между партиями. Например, то, что Минздрав достанется "Новому Единству", было решением последнего момента, как следует из слов Силини: "Все остальные партнеры посчитали, что "Новое Единство" должно взять ответственность за сферу здравоохранения. До этого у нас не было выраженного кандидата в министры здравоохранения кроме Анды Чакши, что, конечно, требовало времени найти внутри потенциально лучшего кандидата, который смог бы услышать сферу - и поэтому, я думаю, врач очень хорошо поймет нужды, которые сейчас имеются в сфере здравоохранения, и в то же самое время сможет решить и проблемы менеджмента".
Этим кандидатом стал Хосам Абу Мери - депутат Сейма и практикующий врач.
Решение ему далось нелегко, признает Абу Мери:
"Конечно, я не руководил огромными учреждениями, но в политике я уже давно. И, думаю, я в достаточной степени понимаю многие вещи. И как врач, и как политик более 10 лет я был в комитете по социально-трудовым вопросам и в подкомитете, где вообще все вопросы поднимаются, связанные с медициной, врачами, бюджетом и всем остальным. Я это понимаю".
В свою очередь СЗК еще вечером во вторник сообщил, что выдвинет на должности всех пятерых лидеров избирательных округов на выборах в Сейм, но конкретные должности назвать отказался. Кутрис, который две недели назад еще не выражал желания стать спикером Сейма, был выдвинут на эту должность. Голосование об изменениях в президиуме Сейма запланировано на следующую среду.
Бывший председатель Конституционного суда Кутрис считает, что он сможет представлять Сейм как в Латвии, так и на международном уровне. Его биография или его заявления в интервью восьмилетней давности об аннексии Крыма и роли России в военных действиях в Украине не станут препятствием для этого, убежден политик.
Если о Кутрисе как о возможном спикере Сейма шумят только в социальных сетях, то по поводу выдвижения Каспара Мелниса (СЗК) на пост министра энергетики и климата, который будет отвечать также за окружающую среду, экологические организации написали открытое письмо протеста.
Еще неделю назад Мелнис готовился стать министром экономики. Однако на этой неделе на эту должность был выдвинут нынешний глава фракции Сейма Виктор Валайнис. Он эту ротацию характеризует так: "Многие уже решили, что я - спикер Сейма, но нам важно было понять, каковы задачи правительственной декларации и как мы будем их выполнять. И в этом случае основа безопасности - однозначно экономический рост, и нам нужно все свои силы разделить так, чтобы мы поняли, что каждый человек на своем месте может выполнять задачи, упомянутые в правительственной декларации. В сфере экономики это очень важно, и это было соглашением нашей фракции, и мы выдвинули опытных лидеров".
Между тем распределение министров, предусмотренное "Прогрессивными", было изменено из-за страстей вокруг Министерства культуры и позиции партнеров по передаче сектора здравоохранения в ведение партии премьер-министра. На пост министра культуры была выдвинута депутат Рижской думы и руководитель Музея кино Агнесе Логина, которая будет единственным министром без опыта работы в Сейме. "В политику я пришла с "Прогрессивными". Я участвовала в создании "Прогрессивных", я являюсь членом партии с первых ее дней, я была в правлении партии. Мой политический опыт тесно связан с "Прогрессивными", и как политик я развивалась вместе с "Прогрессивными". Поэтому обвинять меня в нехватке политического опыта - то же самое, что обвинять в этом партию. Но в какой-то момент, если мы хотим перемен, мы должны это сделать", - говорит Логина.
На этой неделе официально подтвердилась версия, что Кришьянис Кариньш станет главой МИД. Он по-прежнему является и членом правления "Нового Единства", поэтому должен отвечать и за задержание мэра Валмиеры Яниса Байкса KNAB и Европейской прокуратурой по делу о возможной растрате средств еврофондов. "Во-первых, я полностью доверяю правозащитным учреждениям, нужно позволять им работать. Я пока еще не информирован, есть ли конкретное обвинение и какого рода обвинение строится. Основываясь на том, какое обвинение строится, наше объединение партий и поступит", - сказал после задержания Байкса Кариньш.
В свою очередь, еще недавно Байкс сидел за столом рядом с Силиней, обсуждая создание правительства.
Из неудобной ситуации "Новому Единству" помог выйти сам Байкс, который вечером перед голосованием в Сейме сообщил, что выходит из партии. Пока неясно, повлияет ли это на сотрудничество партии "Валмиере и Видземе" с "Новым Единством".
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