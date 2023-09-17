Напряженное завершение формирования правительства: министры в последний момент и задержание Байкса

Бывший председатель Конституционного суда Кутрис считает, что он сможет представлять Сейм как в Латвии, так и на международном уровне. Его биография или его заявления в интервью восьмилетней давности об аннексии Крыма и роли России в военных действиях в Украине не станут препятствием для этого, убежден политик.

Если о Кутрисе как о возможном спикере Сейма шумят только в социальных сетях, то по поводу выдвижения Каспара Мелниса (СЗК) на пост министра энергетики и климата, который будет отвечать также за окружающую среду, экологические организации написали открытое письмо протеста.

Еще неделю назад Мелнис готовился стать министром экономики. Однако на этой неделе на эту должность был выдвинут нынешний глава фракции Сейма Виктор Валайнис. Он эту ротацию характеризует так: "Многие уже решили, что я - спикер Сейма, но нам важно было понять, каковы задачи правительственной декларации и как мы будем их выполнять. И в этом случае основа безопасности - однозначно экономический рост, и нам нужно все свои силы разделить так, чтобы мы поняли, что каждый человек на своем месте может выполнять задачи, упомянутые в правительственной декларации. В сфере экономики это очень важно, и это было соглашением нашей фракции, и мы выдвинули опытных лидеров".