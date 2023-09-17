Климатические активисты облили краской Бранденбургские ворота

Акции "Пятницы ради будущего" прошли по всей Германии

Активисты "Последнего поколения" объявили с 13 сентября бессрочную акцию протеста в Берлине. По словам организаторов, "сотни людей со всей Германии" поедут в столицу, чтобы потребовать от федерального правительства поэтапного отказа от ископаемого топлива к 2030 году. Самый распространенный метод борьбы активистов "Последнего поколения" - это перекрытие дорог, о чем уже предупредили полицейские службы Берлина.

На этой же неделе в 250 городах Германии прошли акции в защиту климата "Пятницы ради будущего". По всей стране в пятницу, 15 сентября, в них приняли участие около 250 тыс. человек. Больше всего людей вышли на улицы Берлина, где, по данным организаторов, собралось 25 тысяч человек, а по данным полиции - 12,5 тысячи.