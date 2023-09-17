В центре Риги автобус Rīgas satiksme врезался в дерево; пострадали водитель и два пассажира

22. autobusa vadītājs uzbrauca uz ietves un notrieca stabu pic.twitter.com/EOz0e4GqeB — Māris Kalējs (@mariskalejs) September 17, 2023

Как сообщили TVNET в Государственной полиции, в воскресенье, 17 сентября, в 14:00 в Риге на улице 13 января произошла авария.

По предварительной информации, у водителя автобуса, возможно, возникли проблемы со здоровьем, в результате чего он не справился с управлением, заехал на бордюр и врезался в дерево.

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира, все они были доставлены в медучреждение.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.