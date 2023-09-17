В центре Риги автобус Rīgas satiksme врезался в дерево; пострадали водитель и два пассажира

В воскресенье в центре Риги произошла авария с участием автобуса Rīgas satiksme.
22. autobusa vadītājs uzbrauca uz ietves un notrieca stabu pic.twitter.com/EOz0e4GqeB— Māris Kalējs (@mariskalejs) September 17, 2023
Как сообщили TVNET в Государственной полиции, в воскресенье, 17 сентября, в 14:00 в Риге на улице 13 января произошла авария.
По предварительной информации, у водителя автобуса, возможно, возникли проблемы со здоровьем, в результате чего он не справился с управлением, заехал на бордюр и врезался в дерево.
В результате аварии пострадали водитель и два пассажира, все они были доставлены в медучреждение.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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