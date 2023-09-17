Вс, 17.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В центре Риги автобус Rīgas satiksme врезался в дерево; пострадали водитель и два пассажира

TVNET rus.tvnet.lv
,
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Māris Kalējs/Ekrānšāviņš no Twitter

В воскресенье в центре Риги произошла авария с участием автобуса Rīgas satiksme.

Как сообщили TVNET в Государственной полиции, в воскресенье, 17 сентября, в 14:00 в Риге на улице 13 января произошла авария.

По предварительной информации, у водителя автобуса, возможно, возникли проблемы со здоровьем, в результате чего он не справился с управлением, заехал на бордюр и врезался в дерево.

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира, все они были доставлены в медучреждение.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх