ВСУ: Россия стянула в Бахмутском секторе более 50 000 солдат

"Они стянули 52 000 человек и около 274 танков, более 1000 бронемашин, а также 150 артиллерийских систем и чуть более 120 реактивных многоцелевых самолетов", - заявил по телевидению начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш, отвечая на вопрос о количестве солдат, которых Россия стянула в Бахмутский сектор.

По его словам, всего на восточном направлении Россия сосредоточила около 150 000 военнослужащих, 1 000 танков, 3 000 бронемашин и около 1 000 артиллерийских систем.

У россиян есть проблемы с логистикой, но на направлении Купянск - Лиман они достаточно хорошо оснащены, добавил он.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в субботу, что наиболее активные боевые действия в настоящее время ведутся в Бахмутском секторе.