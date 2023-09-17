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ВСУ: Россия стянула в Бахмутском секторе более 50 000 солдат

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Разрушенный завод в Мариуполе
Разрушенный завод в Мариуполе Фото: Postimees

Россия стянула около 52 000 военнослужащих в Бахмутском секторе, а всего на восточном направлении находятся около 150 000 российских военнослужащих, сообщает "Укринформ" со ссылкой на должностное лицо Украины.

"Они стянули 52 000 человек и около 274 танков, более 1000 бронемашин, а также 150 артиллерийских систем и чуть более 120 реактивных многоцелевых самолетов", - заявил по телевидению начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш, отвечая на вопрос о количестве солдат, которых Россия стянула в Бахмутский сектор.

По его словам, всего на восточном направлении Россия сосредоточила около 150 000 военнослужащих, 1 000 танков, 3 000 бронемашин и около 1 000 артиллерийских систем.

У россиян есть проблемы с логистикой, но на направлении Купянск - Лиман они достаточно хорошо оснащены, добавил он.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в субботу, что наиболее активные боевые действия в настоящее время ведутся в Бахмутском секторе.

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