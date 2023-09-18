Божена Рынска в Юрмале, Ринкевич в Нью-Йорке, а Кашерс в Тбилиси

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем знаменитости занимались на выходных. На этот раз многие путешествовали...
Божена Рынска гуляла вдоль юрмальского пляжа
Лева Би-2 нашел дверь под цвет костюма
Спортивная Амината
Евгений Чичваркин играл в поло
Катрине Василевска (экс-Саулите) все еще наслаждается летом
Ирина Шейк была на показе
Алина Келлер блистала
Эдгар Ринкевич в Нью-Йорке
Кашерс с мужем побывали в Тбилиси
Светлана Лобода на гастролях
Настя Каменских советует утепляться
София Стужук устроила встречу с подписчицами
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