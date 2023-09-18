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Божена Рынска в Юрмале, Ринкевич в Нью-Йорке, а Кашерс в Тбилиси

rus.tvnet.lv
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Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем знаменитости занимались на выходных. На этот раз многие путешествовали...

Божена Рынска гуляла вдоль юрмальского пляжа

Лева Би-2 нашел дверь под цвет костюма

Спортивная Амината

Евгений Чичваркин играл в поло

Катрине Василевска (экс-Саулите) все еще наслаждается летом

Ирина Шейк была на показе

Алина Келлер блистала

Эдгар Ринкевич в Нью-Йорке

Кашерс с мужем побывали в Тбилиси

Светлана Лобода на гастролях

Настя Каменских советует утепляться

София Стужук устроила встречу с подписчицами

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